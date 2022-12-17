內地新十條｜吳尊友：若年初就鬆綁　多86.6萬至103.9萬人會死

《財經》年會「2023：預測與戰略」今日（17日）上午在北京召開，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友發表演講。對於疫情，吳表示，重症、危重症逐年下降，「新十條」出台時機恰到好處，又指如果把「新十條」提前到今年年初，中國大陸就會多死亡86.6萬至103.9萬人。



吳尊友表示，這三年不容易，非常艱難，他們在等待病毒的致病性減弱，等待病毒對人民生命健康的威脅下降，等待有足夠的時間讓大眾能夠接種上新冠疫苗，能夠形成一定的保護力。他介紹道，新冠的疾病譜分為無症狀、輕症、普通型、重症、危重症、死亡。這三年，重症、危重症的比例，從2020年的16.47%降至去年的3.32%。今年至12月5號是0.18%，即是說重症、危重症的比例逐年下降，病死率也是在逐漸下降。

吳認為，從全球過去三年每周報告死亡的人數來看，現在選擇的「新十條」出台的時間，是三年來每周報告死亡數最低的一個時點，而且也是三年史上連續幾周每周報告病例死亡數低於一萬。按照其推算，如果把「新十條」提前到今年年初，中國大陸就會多死亡86.6萬至103.9萬人。因此，這時出台「新十條」，優化防控策略恰到好處，在時機上最合適。

吳進一步預測，今冬新冠感染率大約為10%到30%，病死率大約為0.09%到0.16%。他建議幾項工作來守住「疫情要防控」的底線，一是防止疫情「海嘯」的發生，打加強針、戴口罩、保持手部衛生等，也不要過分糾結哪種疫苗更好。二是要防止死亡堤壩「破潰」，重點保護好脆弱人群，家中有長者、基礎性疾病的人須注意防護，一旦感染須多睡覺、喝水，病情加重要及時就醫。三是要防止輿情風暴，每個人都要做到不造謠、不傳謠、不信謠。

內地新十條｜無症狀及輕症可居家隔離 一般場所毋須掃碼