專家解釋無症狀者是「沉默的大多數」　網民諷：別再欺騙世界

內地上周三（14日）起不再通報無症狀感染者數據，民眾似乎覺得身邊的無症狀感染者愈來愈少，相關話題亦在網上引起討論，「病毒這麼聽話嗎？開放了可是無症狀卻愈來愈少」。

人民日報健康客戶端昨日（17日）報道，有上海專家直言，無症狀感染者其實是「沉默的大多數」。



上海市肺科醫院呼吸與危重症醫學科副主任胡洋稱，實際上目前無症狀感染者的數量佔相當高的比例，「之所以大家感覺身邊無症狀感染者的數量很少，是因為他們沒有在朋友圈『曬陽』，他們屬於『沉默的大多數』」。

胡洋解釋，之前的核酸檢測規模大、頻次密，無症狀感染者未知自己感染時就被發現了，「有感染者處於感染初期，排毒量很少，核酸檢測因為更靈敏，可以把他們測出來，這部分人可能並不是無症狀，只是症狀還未表現出來就被發現了，統計時他們也被算作無症狀感染者」。

另外，有明顯症狀的感染者在比例上較無症狀感染者少，但基數大，這部分人群在網絡分享自己的感染經歷和症狀，也會產生一種「症狀嚴重的人很多」的印象。胡洋表示，無任何症狀，也無任何身體不適的人，自然不會做核酸檢測或自行做抗原檢測，因此更無法得知是否被感染。

除無症狀感染者外，隨着核酸檢測網點取消，民眾可自行在家做抗原檢測；內地近來確診個案數據也持續下降，昨日報告本土新增個案僅2028宗。

網民討論▼

「快別吹了，所有在北京的親戚、朋友，都是全家感染，沒聽說哪個是無症狀的，只是發燒高低和長短的問題。」

「到底是誰欺騙了世界？」

「無症狀感染者都不會上網。」

「對的，病毒特別仁義，基本上一人無症狀全家就都無症狀呢，根本發現不了！」

「你說無症狀感染者不是病人，那病毒就說自己不是病毒了？」

「只要不測就沒得新冠。」

「其實就是這樣，不檢測就沒事。」

