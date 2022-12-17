新華社發文總結中國抗疫三年成果：病毒弱了，我們強了

《新華社》17日發表題為「成果來之不易 啟示彌足珍貴—三年抗疫實踐系列述評之一」的文章，



文末則強調「近三年來，病毒弱了，我們強了」。文中指出，三年來與病毒的較量，中國統籌疫情防控和經濟社會發展已經取得重大積極成果。



文中開頭指出，「回望2020年的那個寒冬，那是最艱難的時刻，我們挺過來了。三年來與病毒的較量，我們增強了信心，獲得了啟示。」

文中指出，以習近平同志為核心的黨中央始終堅持「人民至上、生命至上」，因時因勢不斷最佳化調整疫情防控措施，團結帶領全黨全國各族人民堅定不移開展抗擊疫情鬥爭，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。

此前，人民日報15日也發表署名「任仲平」的評論文章，稱「以習近平同志為核心的黨中央確定的疫情防控方針政策是完全正確的，我們的防控措施是科學有效的，是最經濟的、效果最好的」。

文章強調，「我們贏得疫情突襲之際『生命保衛戰』的勝利，將重症和死亡人數盡最大可能降至最低；我們贏得了常態化防控階段的抗疫主動權，為全民廣泛接種疫苗、快速檢測試劑和藥物研發爭取了寶貴的窗口期。」

內地新十條公布後，各地發熱門診出現排隊人潮。（Reuters）

文章指出，近三年來，中國有效處置100多起聚集性疫情，在病毒最兇猛的階段，有效保護14億多人民的生命安全和身體健康。

文章引述世界衛生組織最新公布的數據顯示，全球累計新冠確診病例超過6.46億例，死亡病例超過663萬例。而中國的新冠發病、重症和死亡比例均處於全球最低水平。

此外，《新華社》也正面肯定中國防疫。文章稱，「回望近三年來的抗疫之路，所有的付出、所有的艱辛、所有的努力，都是值得的！」文中提到，近三年來，面對疫情跌宕反覆，中國交出世所矚目的成績單，包括「2020年成為全球率先實現經濟正增長的主要經濟體；2021年經濟規模突破110萬億元，兩年平均增長5.1%」等。

對於中國經濟，《新華社》指出，「我國經濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續顯現，明年經濟運行有望總體回升。」

文末則強調，「我們有方法、有底氣、有能力高效統籌疫情防控和經濟社會發展，同樣更有基礎、有條件、有信心打贏常態化疫情防控攻堅戰」。