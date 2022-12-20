內地多地准無症狀及輕症患者返工　快測試劑「一包難求」或扭轉？

「新十條」防疫政策出台後，內地各地陸續取消核酸檢測點，但染疫人數的激增，導致新冠病毒快測試劑「一包難求」。

不過，多地就基於盡量減少疫情影響的考慮，於近日先後宣布，無症狀及輕症患者可在做好防護措施情況下正常上班；並號召無症狀的醫護人員堅守抗疫前線。



各地陸續取消核酸檢測點，新冠病毒快測試劑「一包難求」。（第一財經）

據《第一財經》報道，浙江省於周日（18日）最早提出，「無症狀感染者可視情採取居家隔離等措施，確有需要可在做好個人防護的前提下繼續在崗，病情加重時及時就醫問診。」

重慶市亦於同日宣布，無症狀不採樣、不用藥，「全市各級黨政機關、企事業單位無症狀和輕症幹部職工根據身體狀況和崗位需要，做好個人防護可正常上班。」。安徽省蕪湖市亦有發布類似通知。

此外，北京。湖北、河北、河南、雲南等多地醫院，亦鼓勵無症狀或輕症的醫護人員堅守崗位。

多地發出「無症狀可上班」的倡議，或將扭轉「一包難求」情況。（第一財經）

值得注意的是，公司對於感染新冠病毒的確認或康復確認的需求，或成為快測試劑需求激增的重要原因之一。有杭州市民介紹，現時多間醫院取消了社會面核酸檢測，找地方做核酸並不容易，若自己出現發燒症狀且沒有快測試機證明自己是「陽性」，就很難向公司進行請假；另一名杭州市民亦表示，公司要求康復後提供兩次陰性證明才可返回公司上班。

報道稱，除了上述各地發出的「無症狀可上班」的倡議，部分城市和地區也明確了員工返崗無需提供「陽性康復」證明，快測試劑「一包難求」的情況或將扭轉。