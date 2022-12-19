醫護感染致人手不足　多地醫院號召無症狀及輕症者堅守抗疫前線

「新十條」出台後，多個省市都傳出爆發新一輪疫情，大部份為輕症或無症狀感染，但在醫護人員因感染致人手不足，以及患者激增的「雙重夾攻」下，全國的醫療系統正遭遇嚴峻挑戰。

近日，全國多家醫院相繼報告「減員嚴重」，除了倡議行政職能部門人員赴前線工作，更號召醫護中的無症狀感染者和輕症要堅持工作，甚至安排陽性無症狀感染者到陽性病區上班。



吉林大學第一醫院發文稱，在疫情下，民眾對醫療資源的需求有增無減，醫護人員作為最前沿防線，感染人數持續增加，各個科室減員嚴重。尤其是急診和發熱門診，連日來始終處於高負荷運轉狀態，多位醫護人員「輕傷不下火線」，但真正的就診高峰還沒有到來。

河北衡水市第四人民醫院表示，未來一至兩個月乃至更長一段時間，將會是國內醫療機構和醫護人員的「艱難時刻」。「防疫二十條」和「新十條」出台後，各級醫院的防控形勢任務出現新情況，包括陽性患者大量湧入醫院，醫護人員感染的概率極大增加。

北京市朝陽區的應急總醫院發文介紹，由於密接、隔離等情況，急診科一度減員10人，同時隨着周邊醫院相繼停診，患者是平日的幾倍多。但急診科全體護士主動加班、替班，隨叫隨到，每天連續工作十幾個小時是常態。

同時，多家醫院倡議號召醫護「輕傷不下火線」。湖南宜章縣人民醫院倡議，行政職能部門的醫護人員要勇於奔赴臨床一線支援，無症狀感染者和輕症要堅持工作，讓症狀較重的職工立即休息和治療，症狀消失後立即返崗。

湖北麻城市婦幼保健院提到，隨着陽性病人增多，醫務人員的相繼感染，醫務人員的緊缺導致全院醫療業務正常運轉困難。為應對陽性感染高峰期，保證醫院醫療工作正常運轉，院方倡議陽性無症狀感染者到陽性病區上班，有發熱症狀的原則上休息3天，建議最長不超過5天；不建議症狀嚴重的人員帶病上崗。

另外，重慶市再優化疫情防控措施，其中倡導無症狀不採樣、不用藥。全市各級黨政機關、企事業單位無症狀和輕症幹部職工根據身體狀況和崗位需要，做好個人防護可正常上班。