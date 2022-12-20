北大醫院專家王廣發：未來一兩周迎重症高峰　全國進入疫情海嘯期

「新十條」出台後，內地多個省市都傳出爆疫，北京更連續兩日出現死亡個案。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發教授提醒，全國未來一兩周將迎來重症高峰，各醫療機構應該早做準備，「這次新冠疫情的感染高峰不是一般的高，是疫情海嘯」。



王廣發接受微信公眾號@醫學界訪問時提到，北京本次的疫情重症高峰還未到，醫療資源已經比較緊張，大批醫務人員受感染，好在他們很快就能陸續返回工作崗位，減輕人手不足的壓力，但病人量會緊接上漲。感染高峰過後，馬上就會迎來重症高峰。

對於如何應對未來出現的重症高峰，王廣發介紹，新冠是呼吸道傳染病，主要累及呼吸系統，有可能會發生重症肺炎、呼吸衰竭、急性呼吸窘迫綜合症等，所以呼吸和危重症科室首當其衝。此外，冬天本來就是心腦血管疾病的發病高峰，也要注意新冠感染後會加重基礎疾病。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發曾感染新冠肺炎，後治愈。（網絡圖片）

從救治上看，主要是醫院的各個ICU主要承擔重症救治任務。惟他提到，內地的醫院每10萬人只有10張重症床位，美國則有30張，但後者在疫情感染高峰時也出現醫療資源擠兌，因此各級醫院要盡可能擴充重症床位。

除了增加重症床位，各醫院也要配備好包括呼吸機等救治設備，並以ICU的班底為骨幹，召集有危重症救治經驗的醫生、護士組成重症救治隊伍。同時，要提高防重症的意識，除了接種疫苗，高風險死亡、高風險重症的病人亦要盡早服用抗病毒藥物，降低重症率。

王廣發提到，醫療資源不發生擠兌，其實是危重症救治成功率高的關鍵因素。對於不同地區要如何應對疫情高峰，他指出，大多數Omicron感染者都不是重症，醫療機構應對病人分級，輕症、低風險病人回家，高風險的病人住院，同時要兼顧非新冠患者的診療需求。

他又指，因為南北氣候的差異，南方地區的重症比例，可能比北方地區較低。另不同地區的疫情基礎水平、傳播風險，會受人口密度、人口流動性等因素影響，因此各地不會同時迎接高峰。他提醒，即使未到高峰亦不能存在僥倖心理，各地應準備好發熱門診、急診、重症救治資源。

王廣發認為，內地本輪新冠疫情高峰大概要持續到春節後。圖為市民在江蘇無錫惠山古鎮景區觀看梅花樁舞獅民俗表演。（新華社）

王廣發認為，內地本輪新冠疫情高峰大概要持續到春節後，可能要到明年2月底、3月初才能基本恢復正常，但北方停止供暖後，可能還會迎來小高峰。

至於內地會否在短期內發生大量二次感染，他表示，本次大範圍的感染會產生群體免疫，且是針對當前的Omicron 流行株BF.7和BA.5.2，所以短期內再重複感染的可能性較小。

王廣發指出，新冠病毒發生變異是必然，但人類不是新冠病毒的唯一宿主，目前尚不清楚病毒在動物身上的演變規律。以禽流感為例，禽流感在水禽中幾乎沒有症狀，但人類感染後，H5N1能夠導致50%-60%的病死率。

他認為，有關部門不僅要研究從人類社會分離到的新冠毒株，還要做動物界的新冠病毒監測，若動物身上出現一些對人類易感性更強的毒株，傳播速度也更快，同時致病力也更強，人類就要提高警惕，甚至出現現有疫苗完全沒有保護作用的動物界毒株，人類就要及時研發新疫苗。