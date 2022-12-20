廣西小四女孩染疫4日猝逝　母親留心痛訊息：不要相信新冠不嚴重

內地近日放寬防疫管控措施後，多地出現大量染疫患者。廣西賀州一名小學四年級女孩感染新冠4日後病逝，她的母親在班級微信群留下心痛訊息，請其他家長們不要輕信「新冠不嚴重」的說法，「不要被騙了」。

廣西賀州衛健委19日（周一）回應稱，該名女孩為突發高熱驚厥離世，又證實女孩核酸檢測呈陽性，後未到醫院就醫。



逝世女孩的母親在班級微信群留下心痛訊息，請其他家長們不要輕信「新冠不嚴重」的說法，「不要被騙了」。（網絡圖片）

據微信群截圖，逝世女孩徐某萱的母親描述稱，13日接到學校老師打來的電話，稱徐某萱感覺不是很舒服，隨後母親前往學校接走女兒，並在衛生院做了核酸檢測，結果為弱陽性，拿了醫生開的藥就回家隔離。

14日，徐某萱開始出現發燒症狀，體溫高達39.5度，母親給她吃了退燒藥，體溫逐步恢復正常。15日徐某萱「一切正常」。

16日，徐某萱表示身體痠痛，所以母親便給她吃止痛藥「布洛芬」。17日早上，徐某萱突然翻白眼，母親召喚救護車，徐某萱搶救無效逝世。

徐某萱的母親又表示，「我在這裏告訴大家不要相信說新冠不嚴重，我已經失去一個女兒了，我希望你們能重視新冠不要被騙了，受著我現在的痛」。

廣西賀州衛健委19日回應稱，徐某萱為突發高熱驚厥離世，尚未解剖。賀州衛健委又證實徐某萱核酸檢測呈陽性，後未到醫院就醫。