疫情｜酒店成「避難所」　杭州臨平倡抗陽人員若入住不開中央空調

內地疫情持續之際，部分酒店成為抗陽人員的「避難所」，導致員工陽性劇增，人手面臨短缺。對此，浙江杭州臨平區文化和廣電旅遊體育局周一（19日）倡議，若民眾無奈選擇「酒店抗陽」，入住期間不使用中央空調，並要選擇非接觸式送餐等。



該局通過官方微信公眾號向市民、文旅業從業人員發出倡議，指近期獨自赴酒店抗陽的市民增加，文旅從業人員及酒店同住賓客的感染風險提升。其呼籲，陽性患者若無奈選擇酒店抗陽，請提前備足隔離期間必備的防疫用品、藥品及生活用品。抵達酒店全程戴口罩，不前往人群密集場所；入住期間不使用中央空調，不要求上門服務，選擇非接觸式送餐；自行清理房間垃圾、紮緊袋口放在指定位置；離店時提醒酒店做好消殺清潔。

而飯店企業既要做好疫情防控，又要做好各類賓客的有效接待，愛護員工。倡議書建議可主動提示賓客測體溫、戴口罩，對健康碼異常、出現相關症狀的賓客可分區域提供有限服務；有條件的可提供免費抗原測試，爭取第一時間落實防控；餐飲運行可根據情況調整部分項目，引導賓客打包或提供送餐，其他服務可限流限量預約進行。另要按要求做好每日場所、設備、器具等消殺，確保有效通風換氣，合理安排自然通風時間，使用中央空調應保證供風安全，並及時處置相關人員的生活垃圾及物品等。

周二（20日），臨平區三家連鎖酒店回應內媒查詢時均表示，入住條件只需要健康碼綠碼，並建議陽性人員盡量不到酒店隔離，若實在需要入住應第一時間告知，入住後注意自我隔離，不隨意向房外丟棄使用過的物品，就餐可選擇外賣送至前台，由工作人員拿到房門口，待工作人員離開後開門自取；非必要不提供上門清潔服務。退房後，酒店會對房間進行靜置、消殺。