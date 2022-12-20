疫情｜全國多地發現Omicron新變異分支　官方公布新冠死亡標準

今日（20日），國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，中國疾控中心病毒病所所長許文波表示，BQ.1和XBB是Omicron新的變異分支，並已傳入內地多個省市，料其傳播優勢會逐漸增加。



許文波介紹，BQ.1和XBB是優勢毒株，主要表現為傳播力和免疫逃逸能力增加，但其致病力和Omicron其他系列的變異株沒有明顯區別，重症率和死亡率沒有顯着增加。

他提到，近三個月以來已經監測到BF.7、BQ.1、XBB傳入內地，一共有130多個Omicron 的亞分支輸入，同時有50個亞分支引起關聯的本土病例或爆發流行，包括BQ.1和XBB，其中9個省49宗病例中檢出BQ.1及其亞分支，在3個省11宗病例中檢出XBB亞分支。

許文波稱，BQ.1和XBB在內地尚未形成優勢傳播，目前仍以BA.5.2、BF.7為主，但其傳播優勢會逐漸增加，與BA.5.2和BF.7以及其他50多個輸入的亞分支，可能會形成一個共循環。

他表示，預防BQ.1和XBB的方法，與其他Omicron變異株相同，採取的措施是監測其致病力有沒有變化，監測其基因組有沒有進一步變異。若其臨床特徵有任何變化，就要與基因組特徵聯繫起來作研判，但目前暫未發現BQ.1和XBB在國內外引起重症和死亡增加的報道。

新冠死亡判斷標準？

近期，新冠死亡病例較少，但社交平台上有不少關於新冠死亡問題的討論，甚至提到殯儀館人員要超負荷工作。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強介紹，武漢當時的疫情大部分病人死於新冠肺炎、呼吸衰竭，但Omicron毒株主要侵犯上呼吸道，下呼吸道肺炎比例較低。因此，現時染疾病亡的主要原因是基礎病、長者，真正直接死於新冠病毒感染導致的呼吸衰竭很少。

國家衛健委最近組織專家論證，明確對相關死亡病例進行判斷。由於新冠病毒導致的肺炎，呼吸衰竭導致的死亡，歸類為新冠病毒感染導致的死亡，至於其他疾病、基礎病，譬如心腦血管疾病、心梗等導致的死亡，則不會歸類為新冠導致的死亡。