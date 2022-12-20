以嶺藥業稱連花清瘟可與西藥同用惹議　網民：為一己私利一再添亂

內地的新冠疫情反覆，針對染疫者該如何用藥，中國工程院院士張伯禮早前曾建議中西藥盡量不同時服用，即是若服用連花清瘟等有退燒功效的中成藥，就無需聯合服用布洛芬或撲熱息痛等西藥退燒藥。

不過，以嶺藥業周一（19日）卻表示，連花清瘟可與布洛芬等解熱鎮痛藥物聯合服用，引起熱議，有網民更怒斥以嶺藥業，「不要為了一己私利而一再地添亂」。



連花清瘟膠囊。（微博＠我是衝鋒隊小陳 ）

以嶺藥業在投資者互動平台表示，又針對112名兒童的連花清瘟和布洛芬等西藥聯合服用的臨床研究顯示，聯合服用與單用布洛芬西藥不良反應發生率無差異，且未見肝腎功能損傷。

另有一項來自全國16間三甲等醫院的醫療信息系統數據分析亦顯示，連花清瘟與乙酰氨基酚、布洛芬、乙酰水楊酸等藥物聯合服用，「安全性良好，未見連花清瘟相關的肝腎功能損傷不良反應。」

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中國工程院院士張伯禮曾表示，中西藥盡量不同時服用。（視覺中國）

以嶺藥業又稱，連花清瘟常規聯合解熱鎮痛藥物（如布洛芬）臨床安全性良好。使用時需要重點關注是否存在解熱鎮痛藥物使用禁忌情況，並在醫師指導下聯合服用。

事實上，近期有關連花清瘟、以嶺藥業的相關消息接連不斷，以嶺藥業周日（18日）晚曾發表聲明稱，網傳連花清瘟可造成肝損傷、肝衰竭等的不實消息嚴重誤導了廣大民眾。連花清瘟從組方用藥歷史、系統毒理學、臨床研究及薈萃分析、上市後大規模人群中不良反應監測等多方面均證實有良好的安全性。

以嶺藥業稱，連花清瘟常規聯合解熱鎮痛藥物（如布洛芬）臨床安全性良好。（網上圖片）

值得一提的是，以嶺藥業業股價於12月19日跌停，截至收盤，報40.67元人民幣，總市值679.48億元人民幣。而以嶺藥業12月12日收盤總市值為864.6億元人民幣，即近一周內以嶺藥業總市值已蒸發185.12億元人民幣。

針對以嶺藥業的連花清瘟可與布洛芬同用的言論，網民表示：

「為了賣藥瘋了嗎？」



「我陽過，吃連花清瘟，持續高燒，越燒越兇那種。最後吃了兩次佈洛芬，好了。」



「連花清瘟，在這防疫的緊要關頭，請你不要為了一己私利而一再地添亂，良心哪裡去了？」



「以嶺藥業：只要連花清瘟和退燒藥一起使用，那麼就可以達到退燒的效果。」



「連花清瘟是多餘的，布洛芬有效。現在布洛芬根本買不到，許多人跪求無門。」



「真逗，治好了算連花的還是布洛芬的。布洛芬和開水聯合使用也能治好。」

