成人搶購兒童退燒藥皆因服後有奇效？　黃牛一度漲價150倍惹議

近日內地疫情反覆，退燒藥出現供不應求的狀況。

在內地社交平台「小紅書」上，有網民就分享自己發燒後服用布洛芬無效，反而服用兒童退燒藥美林布洛芬懸液就有「意想不到的奇效」。

不少買不到布洛芬的市民，開始轉為搶購兒童退燒藥。《北京商報》報道，在天津兒童醫院門口，美林布洛芬懸液被黃牛賣到3000元（人民幣，下同）以上的天價。在各個醫藥電商平台，美林布洛芬懸液仍處於無貨狀態。



在小紅書上，近日出現了不少教成人搶購兒童退燒藥美林的文章，內容均與「美林是新冠裏，成人最好的退燒藥」有關，並附帶教程，包括如何在當下搶到美林布洛芬混懸劑等藥物的攻略。

網民在小紅書上分享「美林是新冠裏，成人最好的退燒藥」。（南方網）

據了解，美林由上海強生製藥有限公司生產，主要產品有布洛芬混懸液和布洛芬混懸滴劑。美林「布洛芬混懸劑」是專為嬰幼兒設計的退燒藥水，為解熱鎮痛類非處方藥藥品，每毫升含主要成分布洛芬20毫克，用於治療嬰幼兒發熱，緩解由於感冒、流感等引起的輕度頭痛、咽痛及牙痛等。

內地近期出現「搶藥潮」，其中退燒藥布洛芬出現「醫藥難求」的狀況，使不少人將目光轉向同樣含有布洛芬成分的兒童退燒藥美林。《北京商報》消息，一些不法分子和黃牛抓住父母的「買藥焦慮」，平日一盒約20元的美林退燒藥，一度被叫價到2500元至3000元一盒。

針對上述情況，相關部門已經介入，按規定程序查處。有布洛芬藥品生產廠家表示，「布洛芬已經是成熟的藥物，沒有什麼技術和生產難題，只要產能提升，生產速度就會很快」。

美林布洛芬混懸液是兒童用退燒藥。（京東）

對於「成人和孩子搶藥」的情況，不少醫生博主在網上發表觀點表示，兒童可以服用的藥物本身就比成人少，現在很多嬰幼兒高燒卻買不到藥。有健康博主呼籲，「美林和成人用的布洛芬片、布洛芬膠囊等只是劑型不同，但成分是一致的。成年人吃普通的布洛芬片解熱鎮痛就好，不要去和小孩搶藥」。

在社交平台上，成人搶購兒童退燒藥同樣引起網民討論，「如果成人買得到布洛芬，誰會去搶孩子的藥？」、「美林100毫升開封後保質期只有一個月，孩子根本用不完，大人為什麽不可以用？」、「明明是常用藥，為什麽會不足，大人非要喝兒童藥，因為甜嗎？」。