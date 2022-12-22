居民憑空出現新冠疫苗接種紀錄？工作人員：或為完成任務，先輸入

《紅星新聞》報道，多位湖南邵東居民向記者反映，自己或者家人並未接種新冠疫苗，但相關系統上卻顯示已經有過接種記錄。他向當地村幹部詢問，對方承認是村裡的人做的，「想著老人家不會出門」。



邵東市簡家隴鄉衛生院一名工作人員則表示，應該是那時候為了完成任務，「提前輸入疫苗接種紀錄。」



12月20日，家住邵東市簡家隴鎮的李先生表示，最近在帶母親接種新冠疫苗的過程中，發現從未接種過疫苗的母親有一針接種記錄。

李先生指出，自己母親身體不好，以前沒有打疫苗。近日考量到現在疫情狀況決定去邵東定點打疫苗的地方進行接種，「結果電腦一查，顯示（我母親已經）打了（疫苗），但是我們沒有打。」

因為這個「憑空降臨」的接種記錄，使得李先生的母親無法進行正常的疫苗接種。李先生說：「這裡就打不了了，不讓打，他說讓我回鄉鎮衛生院打。」李先生表示，他就此事詢問過村幹部，「村裡說當時是他們搞上去的，當時想著老人家不會出去，就搞了。」

接種疫苗的北京市民。（新華社）

邵東市的王先生（化姓）也指出，他的父親今年快70歲，過去從未進行過新冠疫苗的接種，「我父親有基礎性疾病，之前打疫苗時就說過不打，後面村裡也確實給我們說不打了。但最近在他的健康碼上看見有兩針接種記錄。」

邵東市的陳先生則說，自己不僅憑空多出一針的疫苗接種記錄，就連前面已經接種的兩針的時間記錄出現了錯誤。此外，他還意外發現自己多了接種第三針疫苗的記錄。

邵東市衛健局接線工作人員表示，近期內接到不少類似情況的反映。該工作人員指出，據他們了解，當時的村幹部有跟村民有溝通好的，「當時應該是為了完成任務，的資訊給衛生院，然後衛生院把資訊錄入了。」衛健局的人強調，這些疫苗接種記錄錯誤的人「還是可以施打疫苗」。

12月21日，邵東市簡家隴鄉衛生院一名工作人員表示，李先生母親的疫苗接種記錄已經刪除，可以進行正常接種。該工作人亦員表示，會出現疫苗接種記錄錯誤情況，「應該是那時候為了完成任務，具體的情況，得問村幹部。」