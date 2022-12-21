「新冠神藥」布洛芬背後的故事　他救了無數人　自己卻沒賺半毛錢

新冠肺炎疫情爆發以來，用來解熱鎮痛的藥品「布洛芬」（Ibuprofen）開始需求量大增，甚至在某些地區掀起囤貨潮。



事實上，民眾可以到藥局輕易買到布洛芬，還要感謝它的發明人史都華亞當斯（Stewart Adams），正是因為他的授權，才讓該藥走向大眾，而他本人的口袋，卻沒有因為布洛芬賺進半毛錢。

旅行才知偏遠鄉村竟也有賣自己的「神藥」 救人無數卻沒因此獲利（點圖放大閱讀）：

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綜合外媒報道，亞當斯在「英國博姿」（Boots UK）公司任職藥劑師和生物工程師。1961年，他與夥伴發明了止痛藥「布洛芬」；如今該藥專利權已過期，各家廠商紛紛投入生產，從而出現多種商品名稱，例如Advil、Motrin，和Nurofen等等。「布洛芬」目前已被列入世界衛生組織的基本藥物標準清單，成為世界上最暢銷的藥物之一。

亞當斯自16歲時輟學，並到英國醫藥美妝公司「英國博姿」經營的一家零售藥房當學徒，並在結束為期3年的學徒培訓後，成為了一名藥劑師；後在Boots資助下，他於諾丁漢大學（The University of Nottingham）完成了藥學學士學位，並在畢業後加入Boots公司，致力於生產青黴素的項目，後又於列斯大學（University of Leeds）獲得藥理學博士學位。

根據英媒《BBC》2015年報道，阿士匹寧1897年問世，是第一種非甾體類抗炎藥，通常被當做止痛藥使用，但必須在非常高的劑量下使用，這導致患者出現過敏反應，出血和消化不良等副作用的風險很高；1950年代，阿士匹寧在英國失寵了，亞當斯同時也正在尋找能代替阿士匹寧的藥物。

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然而，堅持了10年，亞當斯與其他專家進行的研究都以失敗告終。但一次宿醉頭痛卻意外促成了「布洛芬」的誕生。報道提到，亞當斯有天晚上和朋友們出去喝酒，第2天頭痛欲裂，但當天他還有重要演講，因此情急之下，亞當斯服用了約600毫克正在試驗的藥物，結果卻發現非常有效，這就是「布洛芬」的前身。

1962年，「布洛芬」獲得專利，7年後被批准為處方藥。亞當斯也因此獲得了諾丁漢大學的榮譽科學博士學位；更於1987年榮獲英國女王親授的大英帝國勳章。不過，布洛芬的發明雖然讓Boots公司大賺一筆，但亞當斯本人卻沒有因此獲利。

據《華盛頓郵報》2019年的報道，亞當斯與開發夥伴在1962年獲得專利後從未賺到一分錢。事實上，亞當斯還曾經開玩笑說，除了「布洛芬」使用者之外，他可能是公司裡唯一一個因「布洛芬」賠錢的人，因為他當時為了申請專利，還支付了1英鎊的專利費，且Boots公司也沒有替他支出這筆開銷。

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亞當斯事後分享，布洛芬的發現並沒有改變他的生活，但最令他高興的是，全世界有數億人在服用他發現的藥物，自己可以從而幫助很多人。甚至在1970年代前往阿富汗旅行時，亞當斯也驚訝發現，連開伯爾山口（Khyber Pass）沿線的偏遠鄉村藥店都在販售自己的神奇藥物。

老年的亞當斯一直住在英國諾丁漢市郊外的一棟簡陋的房子裡，每當他頭痛時，也像普通人一樣去藥店排隊購買布洛芬，並仔細聆聽店員講解用藥須知。亞當斯為人和善，兒子也成為了科學家，但一家人一生始終過著低調純樸的生活；直到2019年1月31日，亞當斯在諾丁漢與世長辭，享年95歲。

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