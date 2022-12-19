深圳衛健委暗諷連花清瘟損傷肝腎　以嶺：誤導民眾，安全性良好

隨着內地「新十條」的發布，防疫措施逐漸開放。退燒止痛藥被搶購一空，尤其是曾被視為對新冠有較強治療效果的連花清瘟。

近日，內地不少感染民眾服用連花清瘟後，卻稱並未有太大效果，網上更流傳出連花清瘟會造成肝損傷、肝衰竭等說法，不禁令人懷疑該藥的安全性。

製藥廠以嶺藥業昨日（18日）回應，「連花清瘟從組方用藥歷史、系統毒理學、臨床研究及薈萃分析、上市後大規模人群中不良反應監測等多方面均證實有良好的安全性」。



以嶺藥業昨日在官方公眾號發布《關於連花清瘟安全性的聲明》，表示「近日，網絡謠言稱連花清瘟可造成肝損傷、肝衰竭，此類不實消息嚴重誤導了廣大民眾，嚴重損害了連花清瘟的產品形象，造成了極其惡劣的社會影響」。

連花清瘟製藥商以嶺藥業回應「損傷肝腎」傳聞，表示謠言損害產品形象，並稱藥物的臨床證明安全性良好。（微博＠新聞晨報）

聲明中稱，連花清瘟膠囊/顆粒是應用中醫絡病理論指導研發的用於治療病毒類呼吸系統傳染病的代表性中成藥，30餘次入選國家權威指南共識推薦用藥，是國家中醫藥重大成果「三方三藥」之一。大量臨床研究證明了連花清瘟的安全性和有效性，上市20年，不良反應屬於非常罕見級別。

對於連花清瘟藥效的懷疑，有網民認為是來自於深圳衛健委近日發出的一篇公眾號文章，內文將「黃桃罐頭」與「某中成藥」做對比，「某中成藥」除了損傷肝腎外，一無是處。其中，「某中成藥」的配圖是連花清瘟膠囊。

受連花清瘟在此前「一盒難求」的影響，以嶺藥業近期股價一直強勢上漲，然而今日（19日）上午，股份一度暴跌超9%，成交額超10億元（人民幣，下同）。