毀棄「九二共識」引苦果　洪秀柱批蔡英文令台灣陷兵兇戰危險境

今（2022）年是「九二共識」30周年，但兩岸關係政治軍事動盪不安，近期還發生台灣產業因註冊不全遭陸方暫停進口風波，兵役延長與否亦在台灣掀起爭論。國民黨前主席洪秀柱重批蔡英文政府在兩岸問題「四不一沒有」的矛盾，片面毀棄九二共識的苦果，令台灣陷入台海兵兇戰危的險境。



「『九二共識』下台灣與中國大陸現代化學術研討會」12月21日在台北舉行，由台灣銘傳大學兩岸研究中心、促進中國現代化學術研究基金會主辦，中華青雁和平教育基金會、史記文化事業有限公司協辦。洪秀柱在會上發表專題演講「『九二共識』下兩岸共同現代化之路」，做出如上表述。

九二共識不只是「國共共識」

自言首次參加學術研討會的洪秀柱，感嘆台灣社會「反共」卻不「知共」，是很嚴重的問題。九二共識於今已正好30年，但多數台灣人卻不了解其真正的內容，甚至國民黨黨工對九二共識也不見得能說出所以然來。

她在破題時強調，九二共識不等於一國兩制，也不等於一中各表，更不是「沒有共識的共識」。洪秀柱在現場特別舉馬英九時代台灣總統府、陸委會於2012年11月9日發出的新聞稿為證，指1992年大陸「海峽兩岸關係協會」（海協會）與台灣「海峽交流基金會」（海基會）的文件往來，已白紙黑字載明九二共識的兩個核心內涵，即：雙方都堅持「一個中國原則」、「共謀國家統一」，這是合乎中華民國「一中」憲法的表述。

2017年11月16日，時逢九二共識25周年，馬英九在Facebook發文，提出其對於「一個中國」涵義的看法。（Facebook／馬英九）

至於台北方面之所以有「一中各表」的認知，洪秀柱指出因為當時台方表示「對於一個中國的涵義，認知各有不同」。相對於此，對岸則表示「海峽兩岸事務性商談中，不涉及『一個中國』的政治涵義」，因此北京的態度可說是「一中不表」。

「可是這麼簡單的問題，大家現在卻都講不清楚。」如今台灣的民進黨政府和年輕世代將九二共識視為國共兩黨的共識，洪秀柱再現這段歷史來龍去脈，目的是要說明九二共識是兩岸政府授權代表機構談出來的，是兩岸當局的共識，不只是國共兩黨的共識。

回顧馬英九執政八年兩岸關係的進展，洪秀柱認為九二共識確實為台灣帶來了「和平紅利」。在經濟方面，兩岸經貿發展登上高峰，簽訂了包括《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）在內的23項協議，就是九二共識才有的產物。洪秀柱諷刺道，當時民進黨批評此舉是把雞蛋放在同一個籃子，結果它現在執政了反而在同一個籃子放了更多的雞蛋。在外交方面，兩岸也從過去的「金錢外交」、「烽火外交」，走向了「外交休兵」。

台灣真要走到全民皆兵地步？

2016年台灣政黨輪替，民進黨不再承認九二共識，為台灣帶來了顯而易見的苦果。洪秀柱分析，首先是外交烽火再起，台灣頓失八個友邦。其次是台灣農漁產品輸陸受阻，近期因註冊疏漏而卡關，洪秀柱質疑民進黨是否故意怠忽職守，此以營造台灣又被大陸「霸凌」的假象。

美國國會通過《2023財政年度國防授權法》，擬派官員赴台兩年學習中文，並進入行政、立法部門工作。（資料圖片）

洪秀柱建議不妨站在中國大陸的角度「換位思考」，他們或許會覺得台灣真難「伺候」，對台灣好被說成「統戰」，對台灣按規矩來做又被說成是「霸凌」和「打壓」。「就豆腐掉到灰堆裏面，拍也拍不得、吹也吹不得。」

其他苦果還有軍事方面，為了佩洛西（Nancy Pelosi，台灣譯作裴洛西）訪台而踩了兩岸的紅線，解放軍8月軍演把台灣整個封鎖了，海峽中線的默契也被沒收了。而且台灣軍售支出暴增，2023年台防部主管預算首度突破新台幣4,000億元，年增率12.9%，馬上就引發兵兇戰危的險境。近期美國國會相繼通過《2023財政年度國防授權法》（National Defense Authorization Act，NDAA），授權未來五年提供台灣最多100億美元無償軍援，洪秀柱語帶無奈地希望台灣民眾能看清，「這些錢不是給台灣，而是給美國的軍火商！」

此外，近來台灣青年役期準備延長的爭論，也是來自於美國不斷要求台灣提升自我防衛力量，希望台灣「全民皆兵」。洪秀柱說，所以連聯電前董事長曹興誠都突發奇想弄一個「黑熊部隊」，人人最好都能打「巷戰」，「可是台灣真的要走到這個地步嗎？」

九二共識這一頁還未「翻篇」

九二共識在誕生30年後的今天，究竟已經是「翻篇」過去了，抑或仍然是現在進行式？這個問題之所以困擾着台灣，洪秀柱認為背後體現了民進黨「四不一沒有」的矛盾：

1. 心口不一：蔡英文就職宣誓效忠《中華民國憲法》，可是上任後的所作所為都在「去中國化」。

2. 言行不一：蔡英文上任時表示要以《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸關係，結果處處違背「一中」憲法，往台獨險境走去。

3. 表裏不一：蔡英文對外強調要維持台海和平，宣稱願意與北京「尋求雙方可接受的維持穩定的方法」；對內又擴大「抗中保台」，藉着「國安五法」、《反滲透法》把大陸當成敵人。

4. 標準不一：把兩岸交流「抹紅」、「抹黑」，民進黨人士去大陸是「交流」，其他人去大陸卻成了「舔共賣台」。

5. 一沒有：沒有國家認同，台灣執政黨把「中華民國」借殼上市，將內容改變成台澎金馬。蔡英文的兩岸「互不隸屬」論，當然是標準的「兩國論」，就是用憲政法理操作分離主義。

美國總統拜登於12月6日出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮，藉此機會強調其政策使就業市場成長，並且對於台積電擴大投資一事指出，此舉「有望改變遊戲規則」。（Facebook／美國在台協會 AIT）

11月26日台灣九合一大選民進黨慘敗，洪秀柱認為「抗中保台」效應已在下降，老百姓都看在眼裏。以台積電為例，如今要配合美國印太戰略、晶片聯盟圍堵中國思維，台灣的核心產業、資金、人才、技術都外流美國。

談到九二共識在眼前面臨的挑戰，洪秀柱把喊話對象對準了其擔任過主席的中國國民黨。她在演講中兩度強調，「國民黨對於一中憲法、謀求國家統一的目標是否依然堅定不移？」國民黨如果對謀求國家統一的目標有所動搖的話，洪秀柱認為是非常可悲的事情。除此之外，九二共識如何與「兩岸和平發展、合作共贏」畫上等號，國民黨於今更需要一套可以說服選民且服眾的兩岸論述。

話鋒一轉，她再把矛頭對向民進黨政府。洪秀柱表示，今天台灣紛擾的根源在於國家認同與兩岸關係，應該回到一個中國原則，共謀國家統一的九二共識，畢竟九二共識還沒有翻篇，依舊是現在進行式。最清楚的例子莫過於，當年曾被蔡英文形容為「糖衣毒藥」的ECFA，可是她上任後仍不敢廢掉。

國民黨前主席洪秀柱12月21日出席台灣銘傳大學兩岸研究中心主辦的「『九二共識』下台灣與中國大陸現代化學術研討會」，以「『九二共識』下兩岸共同現代化之路」為題發表專題演講。（張鈞凱攝）

九二共識展望兩岸共同現代化

為「九二共識」正本清源之後，洪秀柱再結合兩岸現代化之路的比較，對兩岸共同現代化提出展望。她指出，「我們不能接受對於『民主』定義權的獨佔，也不接受對於『人權』詮釋權的傲慢。我們相信，世界各國的文化和文明都值得被尊重；世界各國的人民，都有權利選擇適合他們的民主制度。『尊重』，才是真正的普世價值；『多元』，才是真正的平等與包容。」

有鑑於此，洪秀柱仍然認為九二共識是未來兩岸關係發展的一把關鍵鑰匙。她的理由是，九二共識已經過驗證，是兩岸在統一之前，能夠對話談判、和平發展、合作共贏的定海神針，必須回歸到九二共識歷史經驗，才能開創台海和平穩定新局。九二共識也能讓兩岸從危機化為轉機，再創造生機，作為推動實現兩岸共同現代化的基礎。

洪秀柱為這場主題演講做出總結，邁向中國式的現代化，必然要涵蓋兩岸共同的現代化，「九二共識」是兩岸攜手向前的基礎，也是共同邁向現代化的推手。「中國夢不能缺少台灣，在民族復興的浪潮中，台灣不能缺席。台灣必須站在巨人的肩膀上，才能看得更遠。」