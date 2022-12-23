籲民眾第四針務必變換疫苗　曾光：不能再用滅活疫苗了

近日，內地各地的第四針新冠疫苗接種工作陸續展開。公共衛生與流行病學專家曾光提醒，「第四針一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗了。」



曾光表示，第四針一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗了。（網絡圖片）

在周四（22日）舉行的「2022網易未來大會創新力論壇」上，曾光表示，從公共衛生的角度來看，一個傳染病傳播的速度快慢，取決於傳染源、傳播途徑和易感人群三個環節，以及自然因素和社會因素兩個因素。

曾光認為，現時以上三個環節和兩個因素都發生巨大改變，感染個案的大幅上升不能歸結為疫情的放開，而是綜合原因造成。「不要再認為這個病是了不得的病，一有病就需要到傳染病醫院去隔離，甚至去ICU，這是沒必要的。面對疾病的侵襲，從過去預防為主，到確保不發生醫療擠兌、搶救重症病人為主的防疫手段，正有效限制疫情。」

曾光提及，全國疫情至少還會持續兩三個月，會橫跨元旦、春節。（視覺中國）

而針對新冠病毒會否二次感染、重複感染的問題，曾光呼籲，要快馬加鞭加強疫苗接種，特別是對還未被感染的長者、醫護人員等率先進行疫苗接種。「不管是以前打了兩針還是三針的人員，都可以開始打第四針了。第四針一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗了。」

曾光還提及，全國疫情至少還會持續兩三個月，會橫跨元旦、春節，即春天來臨的時候，是全國疫情好轉的時候。「經驗告訴我們，病毒在不斷變異，我們身邊的病毒也成千上萬，有上萬個病毒都可能發生變異，最後變異的是不是Omicron，是不是新冠病毒？有可能是它，也有可能有其他的病毒。」