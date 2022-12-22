網傳衛健委內部會議紀錄：估單日增3千萬感染，12月累計2億人染疫

12月22日一份「國家衛健委的21日電話會議紀錄」在網絡廣傳，內容提到12月20日全國估算新增感染人數為3699.64萬，累計12月1日至20日，全國估算累計感染人數2.48億，人群累計感染率達到17.56%。數據更稱，從累計感染率看，北京市和四川省超過50%。



《彭博》引述參與21日國家衛健委電話會議人士說法，證實該文件為真。



國家衛健委自14日不再公布無症狀感染者數據，近一周國家衛健委每日公布新增本土確診個案數則在2,000宗左右。由於官方鼓勵輕症和無症狀感染者將醫療資源讓給老弱，不少感染者並未上報，實際感染數字未知，會議紀錄引發不少討論。

據了解，由於該電話會議記錄中，詳列國家衛健委主任、北京市衛健委黨委書記、上海市黨委書記的發言和許多數據，不少網民認為內容可信度高，不過截至22日晚間10時，會議紀錄真假仍未獲官方證實。

該紀錄寫道，22日16點，國家衛健委組織召開的「關於加強新冠肺炎患者醫療救治工作的電視電話會議」， 會議由李斌主持，國家疾控局孫陽通報全國各地疫情。

北京發熱門診排隊情況：

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會議中指出，12月20日，全國估算新增感染人數為3699.64萬，單日新增感染率為2.62%，比19日、18日新增感染率持續增加。按省份排名，單日新增感染率前五位的省份依次是四川、安徽、湖北、上海和湖南。按城市排名，單日新增感染率在前五位的城市（含直轄市）依次是成都、蘭州、合肥和上海。

12月1日至20日，全國估算累計感染人數2.48億，人群累計感染率達到17.56%。從累計感染率看，超過50%的省份有兩個，北京和四川。

累計感染率在20%到50%的省份依次為，天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肅和河北。從累計感染人數看，超過2000萬的省份有三個，依次為四川、河南、湖北。1000萬到2000萬的省份有六個，依次為湖南、河北、廣東、北京、安徽、山東。累計感染人數超過500萬的城市有六個，分別為北京、成都、武漢、天津、鄭州和重慶。

中國新冠肺炎疫情：2022年12月17日，中國北京市海淀區田村路街道新冠疫苗臨時接種點，醫護人員做鼻噴第二劑次加強針接種前準備工作。（新華社）

紀錄中指出，京津冀地區目前處於疫情高位流行階段，北京已度過疫情高峰期，近日疫情呈穩步下降態勢，但每日仍有較大數量的新增感染者，目前已經進入危重症、重症高峰期，醫療救治服務正面臨較大壓力。

成渝地區和兩湖地區，疫情發展迅速。四川全省疫情已快速發展至高位。四川是繼北京之後，第二個人群累計感染率超過50%的省份，包括成都在內的省內多個城市，同時處於疫情流行的高峰期，全省醫療救治壓力大。

12月1日以來，全國19個省份累計報告1100例感染者基因組，有效序列共發現12種奧美克隆變異株。主要流行的病毒株是ba.5.2和bf.7和bm.7。其中，北京、黑龍江、貴州和新疆四個省份以bf.7佔比高，其他省份均以ba.5.2佔比高。目前未發現傳播力、致病力和免疫逃逸具有明顯變化的新變異株，需繼續密切觀察病毒變異的情況。

總體上，近期全國疫情整體處於快速發展階段，單日新增感染速度不斷加快。12月份以來，人群累計感染率已經超過17%。預計12月下旬，全國多個省份將陸續進入疫情流行高峰期。

北京市一家超市門口，市民和配送員等候購買商品。（視覺中國）

國家衛健委主任強調新冠死亡定義

國家衛生健康委馬曉偉主任指出，要努力減少和防止重症轉變為危重症病例，降低危重症患者的病死率。他也強調，疫情快速增長，難以避免會出現死亡病例。對於死亡原因，要按照醫學科學原則，實事求是進行判定。

馬曉偉指出，是新冠肺炎死亡的，實事求是上報；不是新冠肺炎，而是其他疾病導致死亡的，也不能因為核酸陽性，就都報成新冠肺炎死亡。

他指出，這兩類死亡的比例也應當與現在新冠重症和基礎病重症的比例相一致，「這個人是基礎性疾病（比如冠心病史）死亡，同時他是新冠感染者，那他屬於冠心病的死亡，不屬於新冠的死亡，不能就往上貼。」

馬曉偉提到，從疫情救治統計資料來看，因感染新冠病毒而導致的重症病例較少，僅佔重症病例的1.83%。真正危及患者生命的是基礎性疾病重症合併新冠病毒陽性，佔重症病例的98.17%，這些患者更需要重點關注。

對於部分醫院拒收陽性病患批評，馬曉偉批評「你別滿腦子都是定點醫院的概念，你就是定點醫院。不要想那麼多，現在這個思想還沒完全解開。這個任務，我們需要扛的。作為醫院院長、書記，作為每個醫療機構，你都是要扛的。你要早做準備，迎接挑戰。」

馬曉偉也指出，近期他們發現有的三級公立醫院還在打自己的小算盤，只拿出病區收治，或者只開放急診留觀、EICU等少量區域收治重症患者，出現推諉拒收現象。有陽性患者情況相當危急，但是輾轉多家醫院看不上病或者醫院不願意收治。

北京某醫院發熱門診外，市民排隊就診。（視覺中國）

因此發生有陽性患者情況相當危急，但是輾轉多家醫院看不上病或者醫院不願意收治；有的醫院急診、發熱門診躺滿了急需救治的老年危重患者，但是醫院就是不願意收到具備進一步救治條件的病房或者重症監護病房。

馬曉偉再次強調，絕不允許任何醫院以任何理由推諉、拒絕新冠病毒核酸陽性患者，特別是老年和兒童重症患者。要直接轉診到三級醫院，不需要再逐級轉診。他強調，「急診必須清零。今日事，今日畢。」

春節嚴防農村疫情上升

會議中提到，國內各地疫情逐步呈現快速上升。受前期疫情水平等各種因素的影響，各地迎來疫情流行高峰的時間會有所差別。可以預見，隨著全國疫情防控措施的進一步調整。加上春運和春節期間人群大規模流動等因素，更多的地方將迎來疫情快速上升，城市和農村同時出現感染率增長的局面。

重症救治形勢異常嚴峻，特別是明年春節，返鄉過年的人數大幅增加，會把城市疫情帶到農村，而農村醫療資源底子薄，有基礎病的老年人多，一旦感染快速蔓延，局面更為嚴峻。各地要堅決把思想和行動統一到中央決策上來，紮實做好醫療基礎設施資源的準備，努力往前搶，全力做好新階段目標救治工作。

現階段要提升救治能力，盡快做好各項準備。隨著元旦、春節臨近，春運大規模人員流動會導致疫情從城市向農村地區擴散，農村流行高峰將逐步出現，農村醫療衛生資源底子薄、基礎條件差，留守老人、兒童抵抗能力差，加上春節期間藥品物流配送困難等不利因素，未來一段時間，農村疫情救治壓力將驟然升高，縣醫院是守衛農村居民健康的重要關口。