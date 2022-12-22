張文宏：上海預計一周內新冠感染達峰值，老人重症率低

《澎湃新聞》報道，國家傳染病中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏22日發表演講，他指出，現在新冠疫情還是在逐漸攀升，預期一周內達到感染的峰值。



張文宏表示，上海老年人感染的高峰還沒到。所幸，老人得新冠重症的比例很低。



張文宏在22日下午的另一場直播中表示，上海老年人感染的高峰還沒到，預期一周內達到感染峰值。此外，他也指出，自己實地去了上海多個區養老院探看，發現已經有不少老人感染新冠，但在已感染新冠的老人中，整體出現肺炎、重症的比例很低。

張文宏認為，老人總體的新冠重症率很低，醫療機構也正在做充分的準備。感染峰值的到來，也會使得重症率增多，對整個醫療資源帶來一定的影響。

張文宏在直播中表示，新冠的感染峰值還沒到。(澎湃新聞)

張文宏22日就《感染與免疫研究進展》發表演講時也指出，在北方有症狀的病人比例比南方高很多，上海有症狀病人的比例介於北京和廣州之間。

此前，內地網絡有許多南北方毒株的致病力不同的討論，稱病毒北強南弱。這種說法遭鍾南山否認。北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗曾則說，南北方這兩個毒株BF.7和BA.5.2，在國外大部分國家都流行過，但是沒有發現它致病力有區別。

李侗曾指出，相對來說南方人比北方人要輕一些，差異可能是和當地氣候有一定關係。他表示，「氣候如果濕潤了，呼吸道的感受確實會好一些，但是南北毒株在致病力上沒有區別。」