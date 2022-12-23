疫情｜青島市：每日新增49萬到53萬人感染，未來兩日10%增速增加

《青島日報》報道，12月23日，青島市市衛生健康委主任薄濤介紹，當前青島的新冠感染發病高峰期還未到來，正處於高峰來臨前的快速傳播階段。



按照監測資料推測，青島目前每日新增感染量為49萬人到53萬人，未來兩日（24日、25日）會在此基礎上以10%增速增加。



根據2022年3月17日，青島市統計局、國家統計局青島調查隊聯合發佈《2021年青島市國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2021年青島常住總人口1025.67萬人。若據青島市衛健委數據，每日新增感染量為49萬人到53萬人，以50萬計，每日新增感染人數約佔青島全市人口數的5%左右。

不過根據國家衛健委22日公布的新增確診個案，山東22日新增23宗本土確診個案，1宗境外輸入確診個案，數據未統計無症狀感染者。

青島市居民分享，當地核酸檢測點成為發熱門診看診地點。（山東網）

《青島日報》該篇報道指出，目前青島已建立並完善分級分類診療體系，構築醫療救治三道防線。第一道防線是社區診療點、發熱診室和醫院發熱門診。各區市社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院開設發熱診室201家，並拓展3,371個社區診療點，輕症患者在此就可以得到診治。

據了解，如果患者為重症，社區醫生初步判斷後會將他有序定向地轉至發熱門診。截至目前，全市發熱門診應設盡設，應開盡開。二級以上醫療機構開設發熱門診（發熱診室）151家。

第二道防線為二級以上醫院普通病床，定點醫院和三級醫院分院（原壓定點醫院）病床。青島市現有二級以上醫院床位數接近3萬張，兩個定點醫院的床位數為1,540張。原有方艙醫院升級為三級醫院的分院，共有11,769張床位。

第三道防線為重症病床。全市共有2,309張重症床位，匹配1.2萬名重症醫護人員。現有普通救護車307輛，負壓救護車137輛，車組人員配備齊全。全市26家網際網路醫院全部開設新冠諮詢板塊，可為市民提供遠端免費諮詢。