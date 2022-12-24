疫情｜內地增4103本土病例　上海：居家隔離7天者症狀好轉即復常

據國家衛健委公佈，內地昨日（23日）新增4103宗新冠肺炎本土病例，無新增死亡病例，新增1宗本土疑似病例。



新增本土病例包括廣東1737宗，北京580宗，福建338宗，雲南309宗，重慶283宗，湖北258宗，湖南109宗，四川94宗，上海80宗，山西52宗，天津51宗，陝西35宗，河南33宗，江西32宗，山東31宗，浙江30宗，河北13宗，廣西10宗，內蒙古9宗，黑龍江9宗，青海5宗，海南2宗，江蘇1宗，西藏1宗，寧夏1宗。

截至昨日24時，內地現有確診病例41699宗（其中重症病例515宗），累計死亡病例5241宗，累計報告確診病例397195宗。

另一方面，上海市疫情防控工作領導小組辦公室昨晚發布優化新冠病毒感染者居家隔離康復後解除隔離和返崗復工的措施，其中提到，陽性感染者同時滿足兩個條件，可結束居家隔離，恢復正常生活和外出，它們為居家隔離應滿7天（自出現症狀或核酸、抗原檢測結果陽性之日起計）；居家隔離滿7天時，症狀明顯好轉或無明顯症狀。

而若果陽性感染者居家隔離第7天仍有發熱等症狀，繼續落實居家隔離，待滿足上述條件後予以解離；特殊行業、特殊崗位人員居家隔離解離和返崗要求，按照行業主管部門規定執行。相關措施後續會根據疫情形勢動態調整。

此外，網民詢問家人陽性的話，同住人該怎麼管理的問題。對此，「上海發布」回應稱，專家建議，同住人如無症狀，在做好防護前提下，可以外出。