疫情｜農村基層門診醫療資源緊張　患者被曝寒風中坐路邊吊鹽水

內地放寬防疫後染疫人數暴升，各大城市發熱門診都有人滿為患的現象，而相對於城鎮，農村等基層地區由於醫療資源匱乏，情況有過之而無不及，近日社交媒體更流傳有患者只能在寒風凜凜中坐在路邊吊鹽水。



據內媒《第一財經》報道，家住湖北鄂東地區聯合村的56歲的吳女士近日與孫女先後出現症狀，遂到村內的醫務室檢查治療，結果到了現場發現大量患者跟她症狀類似，醫護人員量體溫都量不過來，現場只能排隊。等了一個多小時後，輸液針管終於得以扎進吳女士手臂靜脈內，而在平時，這種輸液程序基本上只要需時十幾分鐘，甚至更快。

當地一家村醫務室醫生表示，現時每天來就診的人數是平常三倍以上，主要以中老年人員為主。更甚的是，在鄂東地區郊區街道的多家衛生室，由於內部已坐滿了前來輸液的人員，部分人需坐在室外馬路邊，然後支起一根不銹鋼輸液吊桿，就這樣在寒風中吊鹽水。

即使條件惡劣，像吳女士這樣的人還是繼續選擇輸液，皆因城區醫院發熱門診人員較多，有交叉感染風險，附近藥房的連花清瘟、布洛芬等藥品也無貨，最後只好無奈回村求醫，而輸液被認為會好的快一些。

然而，當地衛生院一位高姓負責人卻表示，這涉及到認識「誤區」，因大家覺得就近到村衛生室輸液，就可以快速治療痊癒，沒必要折騰。一位衛健系統官員則強調，要落實分級診療，引導基層群眾吃藥並居家隔離治療，不能隨便輸液打點滴。

另一方面，隨著新冠患者不再是集中在定點醫院救治，加上患者增加，第一次直面如此多新冠陽性人員的基層醫療機構頓時壓力倍增，一位鄉鎮衛生院人員就直言他們醫護人員在處置陽性人員方面，並無經驗。

此外，黃岡市一名縣級醫院負責人透露，目前該院藥房的感冒發燒藥物儲備已捉襟見肘，很多常見的藥物僅剩幾盒，核酸檢測試劑盒就更少。這是因為藥物需求增加，同時受不理性的「搶藥」、「囤藥」行為加劇恐慌所影響。