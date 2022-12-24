內地女「被逼全裸下跪」虐打霸凌影片瘋傳　磕頭認錯：我不該綠你

中國內地社交軟體上近日瘋傳一則霸凌影片，引爆網友怒火。影片中，一名長髮女生被剝光衣服赤裸挨揍，背部傷痕累累，被逼對著一名赤裸上身的年輕男子不斷磕頭認錯。網友們見後紛紛痛批，「希望年齡不會是他們的保護藉口。」



這段影片最初由網友從抖音發出，後來被轉發到推特、微博等平台，瞬間引發網友熱議。不過，影片並未透露拍攝時間與地點。

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影片中，女孩被打到全身是傷，然後全裸被拖到一名黃髮、裸上身的年輕男子面前。眾人逼迫她磕頭道歉，且必須磕到出聲音。

這群霸凌者並未露臉，但影片錄到不同的男聲和女聲，他們不斷喝令女孩說出，「對不起我不該綠你、對不起我不該綠你。」霸凌者還手拿鋼管刀喝斥，「用力點」、「磕出聲音」、「磕到滿意為止」。

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微博網友「真當沒想到」19日曝光事發圖片稱，「這個畜生啊，把女孩子當牲口那樣侮辱。嚴重的犯罪行為，還敢發抖音出來炫耀。公安局應該可以馬上調查了吧。​」​​

對此，網友看後氣炸，「這個年代居然還有這種，離大譜」、「希望年齡不會是他們的保護藉口」、「背上是被打的傷痕？我的天……」、「人為什麼可以壞到這個程度？？女孩背上全是傷痕」、「公安會介入吧」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】