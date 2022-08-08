蜀漢開國元老竟是虐妻渣男　其悲慘下場卻揭露劉禪沒你想像中無能

三國時期的蜀後主劉禪被視為亡國庸君的代名詞，後人戲稱他是「扶不起的阿斗」。儘管劉禪身旁有父王劉備的得力助手諸葛亮輔佐，國事始終不見起色。



然而，有一件歷史上著名的「家暴案」卻讓劉禪昏庸無能的壞名聲有所平反，當事人就是赫赫有名的朝廷重臣劉琰，他因為對妻子家暴而被下令處死。

這件家暴案不只驚動了還在前線作戰的諸葛亮，在以夫為天的封建社會中更是罕見，然而事情的始末到底是怎麼回事，本文將帶你一窺事情的始末。

疑被皇帝「戴綠帽」竟這樣對待花容月貌的妻子 點圖放大閱讀：

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蜀漢「政治花瓶」劉琰靠一張嘴坐擁高位

劉琰，字威碩，很早就加入了劉備陣營，因為跟劉備同宗同姓，加上善於議論時事、能陪著劉備到處交際應酬，頗得賞識，但是在外人眼中，劉琰不學無術、虛有其表，只是一個到處攀附關係的政治花瓶。才智學識遠遠比不上諸葛亮，但劉琰卻還是坐擁高位，而等到劉禪即位後，他更受封為都鄉侯，高官待遇相當豐厚。

事實上，當時蜀漢正值內憂外患，一眾大臣都忙著焦頭爛額，要安邦定國還要帶兵出征，但劉琰並不參與國政要事，只是表面上率領千名士兵，在旁給點批評建議而已。或許是政治場上混的太失敗，劉琰乾脆把心力放在車馬服飾飲食享樂上，每次出場都十分高調奢華，府邸有幾十個侍婢，還有一位小他30歲年輕貌美的妻子胡氏，只是官場不得志的劉琰脾氣也不太好，常常因為一點小事就大發脾氣，加上私底下受盡同僚的嘲笑，讓他情緒越來越抑鬱失控。

享盡榮華富貴的劉琰，整日渾渾噩噩、不理國事，引起眾多武將不滿，紛紛上奏希望彈劾劉琰，但諸葛亮看在劉琰沒有大過，又是開國功臣，始終沒有懲治他，直到發生一件「家暴案」才讓劉琰丟了性命。

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懷疑被皇帝戴綠帽，劉琰命士卒暴打妻子

過年期間，按照傳統禮儀，高官們的妻子都會入宮向太后、皇后拜年賀喜，這時劉琰的妻子胡氏也來到宮中，出身名門望族的胡氏跟太后交情頗好，沒想到太后興致一來，留下胡氏在皇宮中住了一個月。然而，在家中的劉琰左等右等，看到其他高官妻子都回家了，而胡氏卻過了足足一個月才姍姍歸來。

見到妻子回家，劉琰醋意大發，一口咬定漂亮嬌美的胡氏一定是跟後主劉禪私通。不管胡氏怎麼解釋，劉琰都聽不進去，接下來更命令身邊士卒將胡氏綑綁起來，再叫他們拿著髒鞋使勁掌摑妻子的臉，把胡氏的花容月貌打成斑斑血痕，最後丟下一紙休書，將她趕出家門。

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家暴案被揭發，劉琰遭處決下場淒慘

不堪受辱的胡氏直奔廷尉府告狀，將劉琰的家暴惡行一狀告上朝廷。這起家暴案，牽涉到皇帝劉禪的名聲，震驚全國上下，劉禪得知後當然怒不可遏，果斷下令執法部門嚴查，最後判決結果寫道，「士兵不是用來打老婆的，臉也不是生來給鞋打的」，劉琰鋃鐺入獄，最後被公開處決。而在此事件後，蜀漢也廢除了大臣妻子來朝慶賀的儀式，以免再引人非議。

壞事做盡的劉琰被處死，妻子胡氏的正義得以伸張，而劉禪在當時快刀斬亂麻的勇敢決定，也獲得了一片好評，成為了流傳後世的佳話。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：他是蜀漢開國元老、人脈廣闊，在家卻是打老婆的狠夫！家暴案被劉禪知道後，落得悽慘下場】