所羅門群島首位駐華大使傅桂在北京逝世　終年61歲

據所羅門群島外交和對外貿易部公告，該國與中國建交後的首位駐華大使約翰·莫法特·傅桂（John Moffat Fugui）星期四（12月22日）在北京臟驟停後去世，終年61歲。所羅門群島外交和對外貿易部正與中國外交部聯絡，安排將傅桂的遺體運送回國。



所羅門群島外交和對外貿易部公告提到，傅桂的逝世為國家失去一個鼓舞人心的領袖，一個熱愛他的國家並傾注一生服務的人。他被譽為一名有宏大視野、可連接所羅門群島和中華人民共和國的外交官。

傅桂曾在2010年至2020年任所羅門群島國會議員，擔任過教育部長、人力資源發展部長和公共服務部長等職。傅桂擁有紐西蘭坎特伯雷大學政治學學士學位，以及夏威夷大學政治學碩士學位。他過世後，留下妻子和四個孩子。

傅桂終年61歲，是所羅門群島首位駐華大使。(微博)

2019年9月16日，所羅門群島內閣會議決定與中華人民共和國政府建交。當晚，台灣外交部發表聲明與所羅門群島斷交。傅桂是所羅門群島與中國建交後，該國首個駐華大使，他曾表示，與中國建交是所羅門群島外交史的偉大決定，更稱對比西方國家，自己在中國受到更多禮遇和尊敬。



據了解，傅桂曾接受官媒訪問稱，「中國不只是好朋友，而是偉大的朋友」。傅桂今年9月在《巴基斯坦觀察家報》刊登文章稱，中國扶貧經驗非常值得借鑑。文中提到，所羅門群島與中國建交以來，中國已成為索羅門群島最大的基礎設施合作夥伴和可靠的發展夥伴。

傅桂盛讚，世界目睹了中國如何在過去幾十年間讓7.7億農村貧困人口擺脫了貧困。如今，中國已經完成消除絕對貧困的艱巨任務，這是史無前例的成就。

近三年有五位駐華大使逝世

新加坡《海峽時報》統計，近三年有五位駐華大使逝世。2019年12月，烏克蘭駐中國大使卡梅舍夫（Serhii Kamyshev）在訪問北京冬奧會場地後去世。官方指死因是心臟病發。2021年9月，德國駐中國大使賀岩（Jan Hecker）上任僅兩周在北京逝世，終年54歲。官方未公布死因。

今年（2022年）4月，菲律賓駐中國大使羅瑪納（Jose Santiago Romana）在安徽隔離期間逝世，官方未交代死因。8月，緬甸駐中國大使苗丹佩在昆明猝逝，官方未公布死因。東博社（中國-東盟博覽雜誌社）引述知情人士報道，苗丹佩是從雲南昆明返回北京途中，因在飛機上突發心力衰竭而去世。