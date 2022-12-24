染疫後向業主家地墊吐濃痰　佛山物業管家因一年前爭執心生報復

廣東佛山有小區物業管家感染新冠病毒後，故意向業主家門外的地墊吐痰，引起廣泛關注。受害業主稱，雙方曾因電費問題產生爭執，自己亦疑似因此遭到報復。涉事的物業公司回應事件指，目前領導已經跟進處理此事，其他情況不了解。



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綜合內媒報道，佛山的業主金女士近日在自家門外地墊上發現一口未乾的濃痰，她懷疑是有人故意為之，於是到物業公司查看閉路電視記錄。據閉路電視畫面顯示，一名身著黑色西裝的男子，在樓道內走到金女士家門外時摘掉口罩，並在朝地墊做吐痰動作後轉身離開。

金女士發現，這正是一年前與自己因電費問題產生爭執的物業管家。除此之外，這名物業管家還曾用另一個微信帳號扮成業主，在群組中與其他業主對罵，這一行為亦曾被金女士拆穿。

事後，金女士找到上述物業管家，並要求他現場進行核酸快測，顯示結果為陽性。於是她將此事反映給物業公司，但物業公司回應指，目前已有領導跟進處理，不了解其他情況。

網民點睇：

「惡意傳播，趕緊開除。」



「逮住以後給它嘴裡灌一桶84（消毒液）好好給它消消毒！」



「這種人做物業，隨時都有害業主的可能性，一定要追究它責任！」



「這些人就跟上餐館不能得罪的服務員一樣，防不勝防！」



「這要是在政策沒放寬之前，會被抓起來吧！這種惡意傳播，就應該負法律責任。」

