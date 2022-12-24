疫情｜張文宏等專家籲警惕高齡老人「沉默性缺氧」

老年人是感染新冠肺炎後，引發重症的高危人群。復旦大學附屬華山醫院感染科主任、國家傳染病醫學中心主任張文宏、北京醫院呼吸與危重症醫學科主任李燕明等多名學者近日皆警告，要注意高齡老人的「沉默性缺氧」。



何謂「沉默性缺氧」？張文宏解釋，一些年老病患在送醫時為時已晚，原因是他們對缺氧反應遲鈍，甚至完全感覺不到胸悶、呼吸困難等。他舉例，90多歲的老人躺在床上一動不動，待發現異常時，其實已經缺氧了很長時間，尤其對子女忙碌、由工人代照顧的老人而言，風險可能更高。李燕明介紹道，事發時，家人可能會覺得患者的呼吸狀態似乎還挺平穩的，但實際上血氧飽和度可能已經比較低了。以上現象可以稱為「沉默性缺氧」。

張文宏等專家籲警惕高齡老人「沉默性缺氧」。（紅星新聞）

就「沉默性缺氧」的應對方法，李燕明強調，陪護失能老人的朋友，一定要監測老人的體溫、心率、脈搏以及外周血氧飽和度的變化，尤其如果出現血氧飽和度下降就要及時就診，就診越早，就越有救治成功的機會。而獨居老人則要密切監測自身基礎的心率、血壓、脈率、呼吸、外周血氧飽和度等情況，出現惡化要及時就診。同時，精神狀態也特別要注意，老人若出現明顯的嗜睡，交流障礙，不認人，不知道自己身在何方，表達沒有邏輯等，都是危險的信號。

另外，中日友好醫院副院長、呼吸與危重症醫學科主任、國家呼吸醫學中心副主任曹彬建議，脆弱人群應盡早在發病初期進行抗病毒藥物治療，並且準備指夾血氧儀進行重症監測。而部分老人在嚴重低氧，甚至血氧飽和度低於70%時仍沒有明顯的胸悶、呼吸困難，這是非常危險的，需要立即吸氧。