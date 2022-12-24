指雙黃連可抑制新冠　藥學家蔣華良逝世終年57歲 1日痛失5院士

中科院上海藥物所24日發訃告稱著名藥學家、中國科學院院士、中國民主同盟盟員、中國科學院上海藥物研究所原所長蔣華良先生因病醫治無效，12月23日15點54分在上海逝世，終年57歲。蔣華良和其牽頭團隊在2020年疫情爆發之初，稱雙黃連口服液可抑制新冠病毒，引發疫情以來第一波的中藥搶購潮。



值得關注的是，包括蔣華良在內12月23日共有5位兩院院士離世，中國今年已痛別48位兩院院士（中國科學院院士和中國工程院院士）。



在疫情爆發之初，2020年1月31日《人民日報》報道稱，中科院上海藥物研究所啟動由蔣華良牽頭的抗新冠病毒感染肺炎藥物研究應急攻關團隊，該團隊經過上海藥物所和武漢病毒所聯合研究，初步發現中成藥雙黃連口服液可抑制新冠病毒。

該報道刊出後，雙黃連口服液線上和線下熱銷，引發新冠疫情以來第一波的中藥搶購潮。但隨後出現不少質疑的聲音，上海藥物所的相關人士受訪也僅回應，「現在也不好說，科學的事情不想說得太過」。

蔣華良受訪時指，藥物都要通過在病人身上試驗才能判斷是否起效。用臨床數據說話，目前研究的是雙黃連口服液（在抑制新型冠狀病毒研究）的病毒試驗，試驗結果還沒出來。

2021年12月，蔣華良在第七屆中醫科學大會上再次指出，中成藥對新冠病毒有抑制作用，並再次提到「雙黃連口服液治療新冠臨床療效確切。」

訃告指出，蔣華良先生治學嚴謹、學識淵博、肩負重任、攻艱克難，把全部精力奉獻於藥物科學基礎研究和新藥發現，積極推動中國藥物科學發展，「他一生潛心科學、求實創新、獎掖後學，為創新藥物研發和藥學事業發展做出了不可磨滅的傑出貢獻。蔣華良先生英年早逝，全所職工和研究生萬分悲痛。」

12月23日 五位院士離士

據《澎湃新聞》新聞整理，2020年截至目前共有48名兩院院士離開，其中有超過10人是在12月6日以後逝世。由於內地疫情在12月放寬管控後快速升溫，許多網民院士逝世與疫情有關，也顯見疫情的嚴峻。



近三周離世院士包括，12月6日，中國科學院院士、力學家、清華大學航太航空學院工程力學系教授黃克智在北京逝世，享年95歲。12月15日，中國工程院院士、光纖通信專家、華中科技大學博士生導師趙梓森在武漢逝世，享年91歲。

趙梓森有中國光纖之父的美譽。(資料圖片)

12月16日，中國工程院院士、環境工程學家、中國科學院生態環境研究中心研究員湯鴻霄在北京逝世，享年91歲。

12月21日，中國工程院院士、雷射技術專家趙伊君在北京逝世，享年92歲。12月21日，中國工程院院士、稀土冶金專家張國成在北京逝世，享年91歲。

12月22日，中國工程院院士、材料學專家顧真安在北京逝世，享年86歲。12月22日，中國工程院院士、土木工程與結構力學專家龍馭球在北京逝世，享年96歲。

12月23日，中國科學院院士、自動控制和電力系統工程專家盧強在北京逝世，享年86歲。12月23日，中國工程院院士、生態學和森林學家李文華逝世，享年90歲。

12月23日，中國科學院院士、藥學家、中國科學院上海藥物研究所原所長蔣華良在上海逝世，終年57歲。12月23日，中國科學院院士、生物化學與分子生物學家張友尚在上海逝世，享年97歲。

此外，據《北京日報》報道，中國工程院院士，野生動物學專家，東北林業大學教授馬建章，因病醫治無效，12月23日在哈爾濱逝世。

一生守護東北虎 馬建章院士離世

馬建章因為守護東北虎和保護野生動物的事蹟而廣為人知，也被稱為「老虎院士」。他常說：「我一輩子只做了一件事，就是守護野生動物。別人看我走得很累，我卻從中找到了樂趣。」

馬建章院士一生守護野生動物。(北京日報)

馬建章1937年7月20日出生於遼寧阜新，1960年畢業於東北林學院，畢業後留校任教。1995年當選中國工程院院士。曾任東北林學院林學系動物教研室主任，東北林學院林學系副系主任，東北林業大學野生動物學系系主任，東北林業大學野生動物資源學院院長等。



據了解，馬建章長期從事野生動植物生態與保護管理方面的科研和教學工作，編著中國第一部《野生動物管理學》和《自然保護區學》，為中國培養了一大批優秀的農林科技和管理人才，推動中國野生動物保護與利用事業的發展。