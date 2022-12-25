前廣州市長黎子流逝世享年91歲　金句「唔得就返順德」廣為流傳

網上消息指，前廣州市市長黎子流周日早上（25日）在家中逝世，享年91歲。

同日稍後，廣州市委機關報《廣州日報》證實消息，指黎子流因突發心臟病搶救無效，於25日上午8時17分在廣州逝世。



微博＠鳳凰網廣東佛山發文稱：「據悉，黎子流今早在家中逝世，享年91歲。黎子流在任內推動了廣州地鐵的立項興建，作為廣東順德人，他粵語金句頻出，名言『得就得，唔得返順德』流傳甚廣。​他是順德龍江人。圍墾橫琴中心溝、推動順德改革開放、辦五邑大學、修外海大橋、建廣州地鐵……功績突出」。​​

黎子流生於1932年，廣東順德人。1951年，他被選派為順德縣大洲鄉土改隊員，任小組長。1953年加入中國共產黨。1966年至1969年文化大革命期間，黎子流被列為「三反分子」和「走資派」，接受了100多場批判，入獄兩年。

2020年5月31日，廣州，《薪火相傳：大梅花與小梅花——粵劇名家攜小梅花歡度兒童節》晚會上，廣州市老市長、廣州市粵劇振興基金會會長黎子流，與中國戲劇梅花獎獲得者崔玉梅共同演唱《狄青闖三關》。（視覺中國）

1974年，黎子流擔任中共順德縣委副書記、書記、佛山地委委員。1983年，調任中共江門市委書記，並推動興建連接江門至中山的外海大橋。1990年，黎子流被任命為廣州市人民政府副市長、代市長，後任市長，任內推動興建連接廣州市區至白雲機場的道路及廣州地鐵等大型建設。

1997年，黎子流離任官職，並在一年後正式退休。他在家鄉廣東順德龍江鎮，創辦「新世紀農業園」，獲香港的恆基兆業、新世界發展、信德集團、嘉華集團等參與投資。

黎子流不僅熱衷於農業，還熱衷於教育文化事業，振興粵劇。他主持組織「振興廣東省粵劇協會」，並出任會長。據傳為了募集基金，黎子流曾經登台演唱，據說籌資達百萬元，一時間成為佳話。