國家衛健委停更疫情信息　專家：已失去每日發布的必要性

國家衛健委今日（25日）宣布，即日起不再發布每日疫情信息，將由中國疾控中心發布相關疫情信息，供參考和研究使用。

人民日報健康客戶端報道，南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛表示，國家衛健委的做法，不僅表示疫情信息已經失去每日發布的必要性，同樣也能讓有關部門將更多精力投入到臨床救治等關鍵環節。



南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛。（微信公眾號＠廣州華銀康醫療集團）

趙衛介紹，每日疫情信息發布的最大意義是令民眾了解新冠病毒所傳播的地區及其嚴重程度，讓大家可以參考，盡可能不去疫區。但隨着疫情已擴散到各個地區，普通民眾已經失去了解疫情信息的必要。

他又稱，防控策略的改變以及Omicron的廣泛傳播，都讓大眾對病毒危害性的認識更加直接，不再容易在人群中引發恐慌，「這些都讓每日疫情信息的發布失去了必要性」。

趙衛提醒，不再發布每日疫情信息，可以減輕相關部門的報告負擔，把時間和精力放在臨床救治等更關鍵的環節。未來國家應該會主要關注新冠重症的情況，努力降低死亡率，「在這一方面的數據應該會有準確的統計和通報」。

根據中國疾控中心公布，內地昨日（24日）新增本土確診病例2940宗，無新增死亡病例。