血氧儀斷貨漲價　多家廠商擴大產能　料最快明年4月才降價

除了退燒藥供不應求，各大電商平台上銷售的血氧儀均斷貨。多間廠商透露，血氧儀需求較緊張，公司正擴大產能加急生產，並相信產品價格會隨上游成本上調，預計明年4月起價格才會下跌。



在各大電商平台上，只有少數店舖仍有血氧儀現貨，一個100元至280元（人民幣，下同）不等；大部分店舖的血氧儀斷貨，部分型號處於預售狀態，發貨時間在2至15天不等，或不顯示預售時間直接提示受物流影響發貨有延遲。

血氧儀是通過探測器或傳感器，無需採血便可實時監測體內血液的含氧量。百度指數顯示，最近兩星期，血氧儀和製氧機的搜索熱度分別環比增長459%和22%。用戶頻繁搜索血氧儀的用途及功能、哪個牌子最好最準確、如何看數據、血氧飽和度正常值是多少等。

《澎湃新聞》報道，網上醫療平台「京東健康」的相關人士稱，目前家用血氧儀基本沒有現貨。阿里巴巴旗下的採購批發平台「1688」上，血氧儀工廠批發價基本每個100元以內，其中上千、上萬件規模批發的平均價格會更加優惠，以批發1000件為例，價格為每個30元至85元不等。

輕症患者在家隔離，需要定時測量血氧濃度。（微博＠annestone）

樂普醫療的淘寶客服表示，目前血氧儀產品訂單量較大，會按照訂單時間依次發貨，但所有快遞時效無法保證；至於沒有顯示預售的血氧儀都是現貨，早拍早發，特殊時期不保證時效，所有的退款申請都會在24小時內處理。

事實上，不少醫療公司的血氧儀產品需求較緊張，公司普遍反映正加緊血氧儀產品供應、擴大產能。前述的樂普醫療相關負責人稱，公司在京東的旗艦店上有銷售血氧儀，但該需求比較緊張，不一定有貨，如果買家能成功購買付款，或要等7至10天才發貨。

該負責人又稱，血氧儀以前並非公司主營產品，該產品營收佔比總營收特別小。由於涉及原材料要提前採購等，未必能夠臨時擴產。目前，樂普醫療在企業及個人方面都有收到訂單，公司現正加緊供應。

全球最大的脈搏血氧儀供應商之一康泰醫學稱，公司正在調整生產線，加班加點趕起血氧儀訂單，日產量已經達到10萬台。同時，公司已調整部分員工前往生產線，正在超負荷生產。

該負責人稱，公司平台上血氧儀仍在正常發貨狀態，整體供應較為充足。至於未來需求是否會增大，他認為和個人意識有關，「如果大家都意識到需要人手一個血氧儀的話，需求量肯定會繼續增加，如果大家沒有特別意識的話，就不會有太大的變化」。

康泰醫學出產的血氧儀。（微博＠春日幻境）

有血氧儀廠商負責人透露，公司只生產製作血氧儀，現時有3個代工廠，工廠正在擴產能，高價招人。他表示，訂單緊張主要是之前有一半工人都確診了，現在人力方面稍微有所好轉，「部分『陽』了的工人開始上班，但現在多少還是差一點，只比以前產能稍微高出一點」。

市場上的血氧儀價格日漸昂貴。有血氧儀廠商負責人稱，今年年初血氧儀批發價較低，公司批發1000件定價約50元，但隨着上游物料全面漲價，批發1000件定價漲至85元起步。他認為，短期內血氧儀價格會愈來愈高，「畢竟全國人口需求量是基礎，血氧儀產品還是有需求潛力的」。

另一間廠商直言，若供應鏈人手不足，一定會將成本提高，「我公司此前出口最便宜的一個血氧儀不到10元，近期開始漲到20元，再漲至30元一個」。 他表示，短期內血氧儀的批發價只漲不跌，明年6、7月才有望降價，「尤其廣東、海南等南方城市，4月起天氣就熱了，病毒存活率沒那麼高，需求量可能會有所下降，到時候價格自然也會下跌」。