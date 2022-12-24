北京市委書記尹力主持防控會議：千方百計降低病亡率，提高治癒率

12月24日，北京市委書記尹力主持會議調度疫情防控工作，會中提到，隨著感染人數增加，有基礎病的患者也將增多，醫療機構救治壓力也持續加大，會議強調要「千方百計提高治癒率、降低病亡率。」



會議指出，近段時間，北京市遭遇新冠病毒奧密克戎疫情衝擊，感染人數較多，防控工作仍處關鍵時刻，各級各部門各單位要以「時時放心不下」的責任感抓好當前疫情防控措施和醫療服務工作落實，隨著感染人數增加，有基礎病的患者也將增多，醫療機構救治壓力也持續加大。

北京發熱門診外的排隊人群，(視覺中國)

會議指出，要始終堅持人民至上、生命至上；堅持分級診療、分類施治，進一步完善醫療服務體系，三級醫院兜住醫療救治和生命保障底線，發揮好專家團隊力量，一病例一方案做好急危重症患者的醫療救治，千方百計提高治癒率、降低病亡率。

會議強調，每一通120電話的背後都關乎生命、包含著群眾面臨的困難和期盼，要切實提升急救轉運能力，壓實區街和社區（村）責任，配足車輛、人員等轉運力量，暢通就醫綠色通道，確保急危重症患者的需要第一時間得到回應，入院後第一時間得到救治。

會議提到，老幼病殘孕等是疫情中的脆弱群體，更是社區工作重點關注的對象，要提高對他們的服務保障能力，針對實際情況和需求，主動對接、上門服務、説明解決困難。

北京市委書記尹力。（資料圖片）

會議強調，「三年來，我們不斷優化防控措施，每一次優化都堅持以人民為中心，目的都是為了更好地保障人民群眾正常生產生活秩序。」要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，有序推進復工復產，強化政策支撐和要素保障，幫助市場主體紓困解難，推動消費回暖和經濟加速回穩向好，努力完成全年目標任務，為明年工作開好局、起好步打下堅實基礎。

該會議由北京市委書記、防控工作領導小組組長尹力主持，北京市委副書記、代市長、防控工作領導小組副組長殷勇，市政協主席魏小東出席會議。

此前據內媒報道，北京市通州區殯儀館稱「近期需要火化的遺體增多，以前一天大概40具，現在加班加點一天有140到150具」，北京火葬場外出現排隊人龍。據北京市急救中心統計，近日120來電量是平時6倍，其中諮詢和重覆撥打卻占超過7成，遠超出承受能力。

亦有北京市民小吳向《香港01》爆料，指現在遺體來不及轉運，「需要民政局上門做防腐」。小吳表示，現在120（急救電話）已經打不通了，大家都只能撥110（公安報警電話）求助運送屍體。

殯儀館火化遺體數翻三倍 北京市民指來不及轉運：民政局上門防腐