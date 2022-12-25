曾擊落十多架日軍戰機　最後一位華籍飛虎隊員陳炳靖在港染疫離世

據內媒《廈門日報》24日消息，經集美大學香港校友會校友證實，中國最後一位美國陸軍第14航空隊（俗稱「飛虎隊」）隊員陳炳靖因感染新冠病毒，上周四（22日）凌晨在香港病逝，享壽105歲。

陳炳靖是當年24名華籍飛虎隊員中最後離世的一人。他的離世也標誌著24位參加飛虎隊的中國飛行員已全數走入歷史。



飛虎隊是第二次世界大戰期間在中國成立，主要由美國飛行人員組成的援華空軍部隊，在中國、緬甸等地對抗日本。

根據資料，陳炳靖祖籍河南穎川，1918年生於福建莆田，畢業於廈門海事學校。1937年，他從海事學校航海科畢業後到上海實習，目睹日軍侵華憤而棄航從軍，到杭州筧橋考入中央航校第12期訓練班，之後送到美國受訓。

1943年3月，陳炳靖分派到第14航空隊23大隊75中隊，成爲一名准尉機師。他曾與日軍作戰數十次，擊落日軍戰機十多架。他在一次戰鬥中被日軍戰機擊落，跳傘逃生後被俘，先後囚禁在越南河内、上海和南京，直至1945年抗戰勝利才獲釋。

1943年7月13日，昆明巫家壩機場，陳炳靖出任務前美國戰友為他拍攝的照片。（集美大學）

戰後，陳炳靖轉任空軍第一大隊參謀，1948年調到駐加拿大使館任見習武官。1949年國共內戰後，陳炳靖前往台灣在國防部任職，曾任空軍副總司令參謀、國防部部長空軍參謀。1957年陳炳靖出任台灣駐菲律賓使館武官，1959年陳炳靖任期屆滿謝絕留任，以空軍中校軍銜退役，之後隨妻子到香港定居，從事貿易。

百歲時的陳炳靖（網絡圖片）

6天的跋涉，讓他做了整整50年噩夢

據記載，在1943年10月，陳炳靖領命將隨隊駕駛戰鬥機，為21架B-24轟炸機護航。飛到河內時，空中突然出現30餘架日軍零式戰機攔截，一場遭遇戰開始。陳炳靖一個俯衝、射擊，命中第一架敵機。但在致命的右後方，有兩架敵機對他猛烈開火。

他當時只知形勢萬分急迫。飛機開始不受控制地下降。20分鐘後，他出艙跳傘，被地面30厘米厚的枯枝敗葉掛住，僥倖活命。醒來後，陳炳靖檢查救生品，只有消毒液、巧克力等，沒有醫療用品。他順著溪流走了整整6天，每天吃一口巧克力。在枝葉與石壁夾擊下，他右肩傷口破裂，鮮血浸滲了飛行夾克。

「很煎熬，非常痛苦。」陳炳靖在2018年接受《三聯生活周刊》採訪時說。那時他覺得，生命已到盡頭。那6天的跋涉，讓他做了整整50年噩夢。

據《三聯生活周刊》報道，2012年，陳炳靖將那件浸血的飛行夾克捐贈給昆明博物館。在飛虎隊創立人陳納德的塑像前，他也淚如雨下。每次出席同學的葬禮，他都會緊緊抱抱他們的遺體。他說：「我遲早也要和他們去團聚。」