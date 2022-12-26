濫用支配地位實施壟斷　知網被罰款8760萬元

國家市場監管總局今日（26日）下午發布信息，經查，2014年以來，內地權威學術資料庫「知網」（CNKI）實施不公平高價、限定交易行為排除等行為，侵害用戶合法權益，構成《反壟斷法》禁止的濫用市場支配地位行為。國家市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令知網停止違法行為，並處以8760萬元（人民幣，下同）罰款。



今日（26日）下午，國家市場監管總局認定知網存在濫用市場支配地位行為，限制中文學術文獻網絡數據庫服務市場競爭，影響了相關市場創新發展和學術交流傳播。

據悉，知網近年經常捲入著作權及漲價糾紛，今年5月被國家市場監管總局依據《反壟斷法》對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。

知網頁面截圖。（網絡）

經查，2014年以來，知網通過連續大幅提高服務價格、拆分資料庫變相漲價等方式，實施了以不公平的高價銷售其資料庫服務的行為。同時，通過簽訂獨家合作協定等方式，限定學術期刊出版單位、高校不得向任何第三方授權使用學術期刊等學術文獻資料。

國家市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令知網停止違法行為，並處以其2021年中國境內銷售額17.52億元的5%的罰款，計8760萬元。同時，國家市場監督管理總局還要求堅持依法規範和促進發展並重，監督知網全面落實整改措施、消除違法行為後果，要求知網圍繞解除獨家合作、減輕用戶負擔、加強內部合規管理等方面進行全面整改，促進行業規範健康創新發展。

知網方面則表示，會誠懇接受處罰，堅決服從，並公布了15項整改措施，接受社會監督，包括徹底整改與期刊及高校的獨家合作、大幅降低數據庫服務價格、擴展免費服務項目、保護作者合法權益及持續優化相關服務等。