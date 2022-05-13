知網涉嫌壟斷遭立案調查　曾多次陷侵權官司　知網回應：深刻自省

內地著名學術期刊平台「中國知網」13日遭立案調查。《央視》報道指出，國家市場監管總局根據前期核查，依法對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。



知網則回應稱，將以此次調查為契機，深刻自省，全面自查，徹底整改，依法合規經營，創新發展模式，承擔起中國知識基礎設施的社會責任。



據介紹，中國知網在1999年獲得當局政策的大力支持，得到眾多高等院校和科研機構的鼎力相助，隨後慢慢崛起。作為國內知名度與論文載量均排在前列的中文資料庫，中國知網從建立至今，一直都位居國內各大高校圖書館的資料庫選擇前列，但近千萬元（人民幣，下同）的訂購費導致高校和學術研究機構不堪重負。武漢理工大學就曾經直呼知網「離譜」，北京大學也一度因費用問題考慮暫停續訂知網。

此前傳出中科院因近千萬的續訂費用不堪重負，將停用中國知網資料庫。雖然知網已發布聲明，稱從未暫停中科院服務，且雙方正計劃在近期簽署協議並啟動2022年度服務，但一時間引起不少關注和熱議。

此外，知網多次深陷侵權糾紛。去年12月，法院以侵權為由判罰知網賠償中南財經政法大學退休教授趙德馨70多萬元。今年2月，山東女作家唐效英狀告知網侵權，一審獲賠2.28萬元；同月，湖南作家蔡建文起訴知網侵權一案正式立案。

去年12月，法院以侵權為由判罰知網賠償趙德馨70多萬元。（央視）

此前，湖北作家陳應松起訴知網，指後者在未經同意下，收錄其300多篇文章，要求知網按照1500元／千字賠償。知網運營方代理人表示，若法院承認陳應松的索賠請求，其他作者同樣可向知網索賠，知網全部在庫作品至少要賠償1200億元，直呼「賠不起」。