科華生物創始人唐偉國因新冠伴發基礎性疾病逝世　終年66歲

據《澎湃新聞》報道，昨日（25日），上海科華生物工程股份有限公司（簡稱「科華生物」）在公司官網發布訃告，創始人、原董事長唐偉國，因感染新型冠狀病毒伴發基礎性疾病，於2022年12月25日在上海不幸逝世，終年66歲。



科華生物創始人唐偉國。（科華生物微信公眾號）

科華生物在訃告中稱，唐偉國是體外診斷國產化的開拓者和踐行者，他帶領科華生物自創立之初以創新技術為基石，開創了國產酶免試劑和生化試劑產品的先河，帶領許許多多科華人共同鑄就了中國體外診斷的行業龍頭，也引領行業發展幾十年。中國體外診斷的發展離不開唐先生的付出，唐先生為中國醫療行業體外診斷領域的發展做出的突出貢獻也將永遠被銘記。

公開資料顯示，唐偉國，1956年出生，中國國籍，擁有境外永久居留權，碩士，高級工程師。曾任上海生物製品研究所科研人員，上海科華生化試劑實驗所科研人員，上海科華生物技術有限公司總經理、董事長。

訃告。（科華生物）

據悉，科華生物2004年7月21日登陸深交所中小板，是一家體外診斷公司，公司自產產品聚焦免疫診斷、生化診斷、分子診斷、即時診斷（POCT）四大板塊。

最新披露的三季報顯示，科華生物2022年前三季度營業收入15.79億元，同比減少57.63%。