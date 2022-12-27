中疾控：未來一段時間全國各地會陸續迎來疫情高峰

今日（27日）下午，國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，國家衛生健康委、國家疾控局相關負責人和有關專家出席發布會，介紹新冠病毒感染實施「乙類乙管」措施的相關情況，並回答媒體提問。



國務院聯防聯控機制召開記者會。（香港01直播截圖）

發布會上有記者提問，其他國家和地區目前防控形勢是怎麼樣的？我國此次防控政策的調整是如何統籌國際國內防控形勢的？

中國疾控中心傳防處主任醫師殷文武回應稱，當前新冠疫情仍在全球持續流行，病毒在持續變異，還存在很大的不確定性。國內的疫情正處在快速上升的階段，各地防控措施以及公眾對防控措施的依從性，各地的人口密度、生活習慣以及地理氣候等條件，使得不同地方疫情高峰所到達的時間會有所差異。未來這一段時間，各地會陸續迎來疫情的高峰。

中國疾控中心傳防處主任醫師殷文武。（《封面新聞》）

殷文武表示，根據牛津政策嚴格指數和相關官方網站公佈的信息，全球大多數的國家已經調整了國內新冠疫情的防控政策，如不再對公共場所、公共活動、交通、旅行等進行限制，僅保留特定場所佩戴口罩的要求。

他表示：「我們這次的調整實際上是根據奧密克戎變異株的傳播力、致病力的特性，感染後引起重症死亡的情況以及國際上疫情變化做出的，是為了更好地適應疫情防控的新形勢以及新冠病毒的變異株的新特點，使得防控更有操作性和針對性，更好統籌疫情防控和社會經濟的發展，更好地保證的生產生活，減少疫情對於經濟發展造成的影響。」