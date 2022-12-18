疫情｜內地增2028宗本地個案　國藥集團：未代理輝瑞新冠口服藥

國家衛健委公布，內地昨日（17日）新增2097宗確診病例，包括2028宗本土病例個案，69宗境外輸入病例。



2028宗本土個案，包括廣東915宗，北京394宗，重慶183宗，福建99宗，湖南79宗，四川56宗，雲南55宗，浙江45宗，天津41宗，山東33宗，河南30宗，內蒙古17宗，上海17宗，河北14宗，江蘇、陝西各13宗，山西9宗，黑龍江、青海各5宗，海南3宗，廣西2宗。

截至目前，現有確診病例34653宗，累計報告確診病例378458宗，5235人病亡。

國藥集團：未代理輝瑞新冠口服藥

國藥集團昨晚澄清，未有在中國大陸代理美國藥廠輝瑞（Pfizer）的新冠口服藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）。

國藥集團發布告知函稱，國藥集團未代理輝瑞 Paxlovid。與輝瑞簽訂協議，在中國大陸市場進口和經銷 Paxlovid 的企業「中國醫藥」，和國藥集團無關係。

12月14日，中國醫藥宣布，已與輝瑞簽訂進口分銷協議，負責Paxlovid在中國大陸市場的進口和經銷。該協議即日起生效，至2023年11月30日止，除非根據本協議之約定提前終止。

中國醫藥稱，Paxlovid的最終使用及銷售情況受疫情等因素影響存在較大不確定性。此外，該協議為公司日常經營行為，協議的執行不會對公司業務的獨立性造成影響，主要業務也不會因此類交易而對協議對方形成依賴。

據公告，今年2月11日，國家藥品監督管理局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准Paxlovid的進口註冊。