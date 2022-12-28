染疾後「咳到甩肺」要求診嗎？　醫生：乾咳是正常，有濃痰才就醫

不少民眾反映，近期感染新冠後都有嚴重的咳嗽症狀。上海復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鍾鳴表示，新冠或造成上呼吸道受損，乾咳是常見症狀，若患者咳出大量黃濃痰，就可能涉及肺部，建議及時就醫。



鍾鳴昨日（27日）現身上海「新冠防疫大咖說」系列直播，回應了多個大眾關心的熱點話題。對於患者應如何判斷自己是輕症和重症，鍾鳴介紹，根據症狀的輕重包括是否進展到肺部，病人分成輕型、普通型和重型、危重型。

一般而言，症狀集中在上呼吸道，例如只有發燒、咽痛、咳嗽、鼻塞、流鼻涕，沒有肺部影像學的改變，也沒有其他的低氧或器官功能不全的表現，都歸納為輕症。

若患者有上呼吸道症狀，同時有肺部浸潤的肺炎表現，譬如電腦斷層掃描檢查（CT）顯示肺部有毛玻璃樣的改變，就證明是有病毒性肺炎的存在，會歸納為普通型。

若肺炎的範圍進一步增加，有低氧血症，譬如氧飽和度低於93，或有呼吸頻率大於30，或有明顯的胸悶、氣促症狀，或有其他器官功能的惡化，就會歸納為重型。當病人需要一種或多種的器官和生命支持手段，就會歸納為危重型。

復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鍾鳴。（微信公眾號＠今日閔行）

不少患者都難以判斷自己應否就醫。鐘鳴介紹，普通型患者確實難以界定，除了咽痛、鼻塞、流涕咳嗽等上呼吸道症狀，若患者感到胸悶、氣急，容易喘，或者監測到血氧比平時有下降，低於95%，就意味着可能是普通型或以上患者，建議到醫院求診。

近日，多名專家呼籲關注長者的「沉默性缺氧」，如何判斷長者出現「沉默性缺氧」成為大眾關注的議題。鐘鳴表示，所謂的「沉默性缺氧」是指隨着年齡的增長，長者整個器官機能退化，即使出現一些重症化的傾向，身體也沒有相應的反應。

他舉例，當肺部有浸潤，意味着有低氧，正常人的呼吸會變急促，但長者往往沒有反應，看似非常平靜、沉默，實際上已經朝重症發展，或因此延誤醫生對病情的判斷，延誤及時送醫的時機。

鐘鳴提醒，「沉默性缺氧」並非完全無跡可循，若患者比平日反常，顯得特別沉默，就有機會是病情加重。他建議使用指夾式血氧儀隨時監測，藉此篩查出長者或脆弱人群朝重症發展的情況，但智能健康手環並非醫用級監測使用，因此不推薦以此來監測血壓、血氧或血糖。

2022年12月18日，上海，市民在家中通過指夾式血氧儀測量血氧飽和度和心跳。（視覺中國）

近期，不少民眾感染新冠後都會咳嗽嚴重。鐘鳴介紹，上呼吸道感染容易有異物感，易咳嗽，都是上呼吸道有炎症和受損傷的表現。炎症的消退和上呼吸道受損黏膜的修復需時，因此康復前可能一直都會有乾咳症狀。

若咳嗽非常明顯，影響到生活質量、睡眠、日常工作，可以服藥去緩解症狀。他提醒，急性炎症沒有完全康復，很容易會變成上呼吸道的慢性炎症；若咳嗽伴有多痰、黃濃痰，就有可能涉及到支氣管或肺部，建議到醫院求診。

近期，全國都出現「買藥難」的情況，對於是否有必要準備去囤新冠特效藥，鐘鳴介紹，新冠特效藥實際上是小分子抗病毒藥物，有重症傾向的人群早期使用，確實可以降低住院率、降低重症率，但對於多數沒有重症傾向的普通人群，其實不需要使用這種藥物。