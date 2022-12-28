接替劉結一　中聯部前部長宋濤出任國台辦主任

12月28日，國台辦官網「辦領導」一欄更新，中共中央聯絡部前部長宋濤已任中央台辦、國台辦主任。



國台辦官網28日更新，宋濤位列國台辦主任一職。（國台辦官網）

在中共二十大之後，黨、軍及重要省市首長人事佈局逐步底定，國務院也將相應於明年3月完成換屆；與台灣密切相關的外交、涉台人事，預計將在政府換屆時一併確定。

原本被看好或重返外交體系的現任國台辦主任劉結一，未能在二十大當選中共中央委員，一些評論認為劉結一可能轉調其他職務後淡出政壇。

原國務院台辦主任劉結一因未能在中共二十大當選中央委員，由誰接替國台辦主任一職的話題自此為各界熱議。（中國台灣網）

至於接替劉結一出掌國台辦的人選，一般多推測將循最近幾任人選的模式，由外交體系官員轉任，包括外交部黨委書記齊玉、中共國安委辦公室副主任劉海星等均曾被點名。然而，正當各界在檯面上人選中推敲之際，同樣出身外事系統的宋濤，倏忽登上國台辦官網接任國台辦主任，台媒評論這或是「在習近平授意下，整頓對台工作及國台辦內部風氣」。

儘管同樣出身外交系統，但宋濤並非傳統外交科班出身，其2001年透過中共中央組織部及中國外交部的地方幹部選拔才進入外交部工作，此後仕途一路至中國外交部副部長，後轉任中央外事辦副主任，並於2015年出任中共中央對外聯絡部部長，負責政黨外交，顯示他是黨中央「信得過」的人選，惟宋濤過往經歷與涉台工作幾乎毫無淵源。

宋濤在中聯部長任內主管中共黨際外交。圖為2018年，金正恩在朝鮮接待來訪的中聯部部長宋濤。（朝中社）

細究宋濤在中聯部長任內，多次以習近平特使身份出訪朝鮮、越南、古巴等中共的「兄弟之邦」，也曾負責中俄之間的政黨高層聯繫溝通，在二十大前宋濤一度被視為接掌中國外交部或外事辦的熱門人選。

長期在外事系統工作的宋濤過去與涉台工作並無淵源，有台媒引述相關消息報道，指中共總書記習近平對近年來涉台工作及國台辦機關文化不甚滿意，遂指派宋濤空降，似有意整頓國台辦系統。

這是比較傳統的分析人事安排的方法，放在今天不一定適用。其實不只在對台上，總體看中共二十大，在用人上有很多突破，這未必表示中央對某部門不滿意才這樣做。

宋濤簡歷：

中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室主任，第十三屆全國政協教科衛體委員會副主任。男，漢族，1955年4月生，研究生學歷，經濟學博士，中共黨員。曾任外交部紀委書記、黨委委員，外交部副部長，中央外事工作領導小組辦公室副主任，中央外事工作領導小組辦公室主持常務工作的副主任（正部長級），中共中央對外聯絡部部長等。