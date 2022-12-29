01獨家·通關｜香港飛北京已免集中隔離　入境人員可自由進出社區

國家衞健委周一（26日）晚宣布，自1月8日起將取消入境核酸檢測的要求、入境者亦不用進行集中隔離。

那麼，現時入境內地的隔離政策是怎樣的？有周三（28日）由香港飛往北京的人員向《香港01》透露，入境北京後曾被防疫車輛載去隔離酒店，其後在未有簽署任何文件的情況下直接搭的士返回家中，並且不用進行居家隔離，可自由出入社區。



《香港01》記者周日（25日）從香港飛往北京，完成1日集中隔離後便離開隔離酒店。

數日前由海外抵港轉機的Y小姐，周三搭乘航班前往最終目的地北京。在北京首都機場完成了對入境者的核酸檢測後，Y小姐便被車輛閉環載往防疫酒店。

Y小姐說，有早自己一日由香港入境北京的友人透露，被免除了集中隔離，填寫申報在京住址後便可自行回家。遂她在抵達防疫酒店後，向防疫人員說明上述情況，同樣亦被免除了集中隔離，惟同車前往酒店的其他人員由於先行進入大堂，所以並未獲豁免，Y小姐笑稱「這就是愛哭的孩子有奶吃，沒哭的孩子都進去隔離」，她並直指內地現時對入境人員的隔離政策「不明確」。

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《香港01》記者自行在承諾書上簽名後便可離開隔離酒店。

而被問及返回家中後，是否會被要求進行居家隔離，Y小姐表示，前一日已向居住的朝陽區某社區詢問相關事宜，獲回覆指，只要有入境前48小時核酸陰性證明，社區就不會對入境者提出隔離要求，且自己亦並未有簽署任何文件。

Y小姐還指，自己從隔離酒店搭的士回家前發生了一個小插曲，有酒店保安人員對的士司機說，「這些人都是從國（境）外回來的，都是陽（性）的」，司機非但沒有恐慌情緒，反而對保安進行回懟到，「現在全世界都是陽（性）的」。這亦顯示北京在經歷了今波疫情後，民眾對疫情的看法已然發生改變。