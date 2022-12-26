01獨家｜香港入境北京翌日可回家儼如免隔離　下月有望全面通關？

11月初，內地放寬入境人員隔離措施，由原本的「7+3」調整為「5+3」，即5天集中隔離加3天居家隔離。

中港兩地通關事宜備受關注。雖然內地未有公布最新的隔離政策，但《香港01》記者周日（25日）從香港飛往北京，今日（26日）已可離開隔離酒店，可見北京已基本取消境外隔離政策。



記者周日從香港飛往北京，並入住位於大興區的潤棠瀛海社區的隔離酒店。同機乘客都被安排到隔離酒店入住，只要聯絡居住的社區在通知書上簽名蓋章就可離開，甚至有同機乘客即日就可回家。

記者自行在承諾書上簽名後便可離開隔離酒店。

據了解，境外人士入境後住一晚隔離酒店，只要在北京有固定住所即可回家，毋須社區轉運。記者周日中午飛抵北京，下午5時到達隔離酒店，今日（26日）原打算讓家人到隔離酒店幫忙簽名蓋章，工作人員卻讓自行在承諾書上簽名後離開。

11月11日，國務院聯防聯控機制發布通知，將原本對密切接觸者及入境人員實行的「7+3」調整為「5+3」，期間賦碼管理、不得外出。內地「新十條」明確規定，除了養老院、醫療機構、中小學等特殊場所外，其他場所不再檢查核酸檢測證明及健康碼，亦不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測和健康碼。

雖然隔離措施仍是「5+3」，但記者今日回到自己居住的小區時已可「直行直過」，無人會檢查自己是從何而來，亦毋須在社區登記，即使外出也「無人管」，回家後更可直接預約上門服務，有關做法儼如「免隔離」。

內地未有公布最新的入境隔離政策，但從北京目前的做法可見，在執行層面上已是免隔離政策，相信是為下個月全面開放作準備測試。