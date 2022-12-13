01獨家｜入境深圳變「5+0」？　消息人士：3天居家隔離形同虛設

內地現時的入境隔離要求為「5天集中隔離+3天居家隔離」。但有網友聲稱在深圳的隔離酒店隔離滿5天可自行離開，毋須居家隔離3天。

有消息人士13日（周二）向《香港01》記者透露，「居家（隔離）現在基本上已經形同虛設了，沒人管你了」。

《香港01》記者致電寶安區疫情防控組查詢，工作人員明確表示3天居家隔離「已經取消了」。



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近兩日小紅書不少用戶透露，由境外入境深圳後結束5天酒店隔離就自由了，酒店直接通知住客可以自由離開，也可以由家人接送。由於結束5天酒店隔離後就能得到綠碼，出行沒有限制，「5+3」的3日居家隔離形同虛設。

但也有部分網民指，他們所在的區域仍舊實施「5+3」。有最近由香港前往深圳的港人對《香港01》表示，仍需3天居家隔離。該名港人在12月6日由香港前往深圳福田區，至13日仍在居家隔離。

消息人士：居家隔離已形同虛設

有深圳的消息人士向《香港01》記者透露，「政策上應該是還沒有調，但是在具體的執行過程中，居家（隔離）現在基本上已經形同虛設了，沒人管你了，你要自覺你就去隔離3天，你要不自覺，你到處跑，其實也沒人管你」。該消息人士又透露，若取消居家隔離，應該是全市統一的政策，一切以官方公布為準。

寶安區疫情防控組：居家隔離已經取消

《香港01》記者致電寶安區疫情防控組查詢，工作人員明確表示，現時境外入境人員的隔離時間為5天，即是5天酒店集中隔離。被問及是否再需要額外進行3天居家隔離，該工作人員稱「已經取消了」。

至於「5+0」是在全市範圍內實施還是僅限於寶安區，上述工作人員稱「應該是全市都一樣，市裏統一下發的通知」。

不過《香港01》向深圳市12345（市民服務熱線）查證時，卻獲回覆指現時由香港入境深圳仍需按「5+3」政策進行隔離。談及「5+0」安排，深圳市12345表示，目前仍未接到相關通知，但消息發出後到具體實施會有「時間差」。

《香港01》記者向鹽田區一個社區查詢，工作人員回應時也稱，「目前政策還是需要居家隔離3天，後續可能會有調整」。

此外，除深圳外，上海、廣西和南京亦有網民分享「5+3」已經變成「5+0」，集中隔離完5天後可自由出行。

大陸台商社群「台商太太新天地」消息指，成都在12月9日已將入境隔離要求放寬為「5+0」。（台商太太新天地公眾號）

台媒稱成都已放寬為「5+0」

據早前報道，有台媒引述台商消息報道，成都在12月9日已將入境隔離要求放寬為「5+0」，入境者在隔離滿5天即可自由離開，不必再居家隔離。

台媒《TVBS新聞網》的報道指，有成都台商表示，在10日收到公司通知，員工宿舍所屬的高新西區已經取消3天居家隔離，入境成都的隔離規定變成「5+0」。

《香港01》記者11日致電成都的官方12345政務服務便民熱線查詢，對方回覆稱，台商由台灣入境成都依然維持「5天集中隔離+3天居家隔離」的政策，並無例外。