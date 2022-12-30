男子控制百餘個帳戶操縱8支股票賺1.4億！反被罰款沒收近6億天價

近日，證監會公布針對福建59歲股民王寶元的行政處罰決定書。據了解，王寶元因控制並使用「林某雲」渤海證券帳戶等145個證券帳戶，多重手段影響8支股票交易價格與交易量，構成「操縱證券市場」行為，被證監會沒收違法所得1.43億元，被處以4.28億元罰款，總計被證監會罰沒5.71億元。



近6億元天價罰款刷新今（2022）年、2021年證監會對個人操縱市場行為的罰沒金額紀錄。



據證監會調查，2020年2月3日至11月6日期間，王寶元在實際控制使用145個證券帳戶，採取集中資金優勢、持股優勢連續買賣、在自己實際控制的帳戶間進行交易等手段操縱8支股票，影響股票價格和交易量，並從中獲利。

以大慶華科股份有限公司（000985）為例，王寶元控制使用54個帳戶，操縱大慶華科股票。

中國證監會強調進一步完善資本市場穩定機制，推進解決涉及資本市場預期、生態、環境等重點問題，全力維護市場平穩運行。(資料圖片)

7月3日至9月2日王寶元帳戶組累計淨買入大慶華科6,896,423股，淨買入金額105,808,129.51元，佔總股本和流通股本比例均為5.32%。建倉拉抬期間，大慶華科股價從12.38元/股上漲至最高18.24元/股，漲幅為47.33%，同期深證綜指上漲15.54%，偏離31.79%。

大慶華科股價大幅上漲後，王寶元從9月3日開始出貨，6,896,423股全數賣出，累計淨賣出金額1億3,359萬8,990.80元。隨後兩個月內，王寶元又進行第二輪操縱，再次買入7,319,797股，淨買入金額1億619萬5,868.73元。清倉後，淨賣出金額1億5,884萬6,074.21元。王寶元通過兩次操縱行為，共累計獲利7,955萬6,817.65元。

經證監會調查，2020年2月3日至11月6日期間，王寶元的上述操縱股票行為如法炮製在吉林高速公路股份有限公司、大連熱電股份有限公司、宜賓紙業股份有限公司、廣西綠城水務股份有限公司、寧波熱電股份有限公司等股票上，累計在9個月時間內，獲利1億4,269萬148.86元。

王寶元因控制並使用「林某雲」渤海證券帳戶等145個證券帳戶，多重手段影響8支股票交易價格與交易量。（Getty）

證監會認為，王寶元的相關行為違反《證券法》第五十五條第一款第一項、第三項的規定，構成《證券法》第一百九十二條「操縱證券市場」的行為，決定沒收王寶元違法所得1.4億多元，並處以4.28億元罰款，總計被證監會罰沒5.71億元。

「沒一罰三」引發輿論熱議

據了解，2021年，山東的70後股民潘日忠同樣通過控制71個帳戶操縱4支股票，獲利2.23億元後，最終被證監會罰沒4.46億元。證監會當時依據2005年《證券法》第203條的規定，對潘日忠「沒一罰一」，共罰沒4.46億元。

今年，證監會對王寶元處罰是「沒一罰三」，罰沒近6億元後，創下近兩年證監會對個人操縱市場行為的罰沒最高金額紀錄。

2019年修訂的《證券法》大幅提高了證券違法成本。（資料圖片）

王寶元認為，涉案交易行為情節輕微，社會危害程度較小，並以積極配合調查為由，認為「沒一罰三」量罰幅度過重，與處罰慣例相左。

證監會則不認同王寶元的行為屬於情節輕微、社會危害程度較小。證監會稱，王寶元在涉案期間採取多種操縱手段反覆多次實施操縱行為，實施違法行為時間跨度長，涉及的股票數量多。長期採用配資方式借用他人帳戶，實際控制使用的帳戶數量大，且帳戶組股票交易量大，因此，並未採納王寶元申辯意見。

證監會指出，2019年修訂的《證券法》大幅提高了證券違法成本。根據《證券法》第一百九十二條的規定，對操縱證券市場有違法所得的，應當沒收違法所得，並處以違法所得一倍以上十倍以下罰款。

證監會認為，綜合考慮當事人違法行為的事實、性質、情節、社會危害程度、配合調查程度、違法所得情況等多方面因素，對當事人處以違法所得三倍罰款，過罰相當，並無不妥。

網民點睇：

這是個超級高手，如果走正道，前途一片光明！

既然允許散戶入場，為啥散戶不能用機構一樣的操盤手法嗎？

應該同時追究刑事責任，重罰重判，淨化投資環境。

個人不能搞，莊家，基金可亂搞。

如果他最後賠錢了，是不是會給他退款。

