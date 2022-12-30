台中巴士輾斃一對母子　獨留伊拉克籍丈夫　家屬心碎控訴台灣交通

台中北區27日深夜發生公車（巴士）撞上正在過馬路的一家三口，一對母子在伊拉克籍丈夫面前慘遭輾斃，稍早死者家屬將悲痛心情訴諸於臉書上，認定司機當下絕對不是安全駕駛，並寫下5點悲痛聲明，直指警方帶著司機向家屬下跪，甚至要求他們給予原諒：「是完全違反常理的。」



季姓伊拉克籍男子一家三口，前天深夜原定要吃麥當勞，怎料店沒開，便轉頭回家，通過路口時卻慘遇橫禍，一輛高速過彎的公車，疑似未減速停車，直壓過妻子與一歲孩子的身體；死者丈夫季男表示，當時走在斑馬線上，「行人綠燈秒數還有30多秒，沒想到公車根本沒停」。

警方竟帶「殺人者」到倖存者及死者面前求接受道歉 點圖看有關照片及家屬講述事發經過：

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今天另有家屬發文，將失去親友的傷痛訴諸臉書，認定司機當下絕對不是安全駕駛，而是想趕快回家，並寫下聲明，盼喚醒台灣有關當局，含交通運輸公司、安全、急救部門、媒體等為這件事負責，且能夠有一個更好的方式，來處理類似事件。

他更指出，警方帶著肇事者，到倖存者及死者面前，請求接受道歉、原諒，「是完全違反常理」，除了故意測試他的耐心及憤怒，完全不知如何解讀這樣行為。

台中市第二警分局表示，檢察官昨天上午於中國醫藥大學附設醫院往生室相驗，警員依檢察官指示，帶著涉案陳嫌自偵訊室往地檢署途中，行經於偵訊室門外等候的家屬，陳突然向家屬鞠躬、下跪致意，過程短暫，隨後將陳男押解回台中地檢署，過程符合規定。

警方表示，家屬悲傷心情應予體諒，協助同仁會耐心解釋台灣警方事件處理流程，避免因資訊不對稱造成誤解，並會盡全力協助一切事宜。

家屬臉書貼文如下：

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