張文宏：新春對易感人群是個「坎兒」　需做好重點保護

內地放寬防疫政策後染疫人數激增，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，對於易感人群來講，接下來的元旦、農曆新年是一個「坎兒」，需要重點保護。



張文宏表示，對於易感人群來講，接下來的元旦、農曆新年是一個「坎兒」。（新華社）

周四（29日），張文宏出席中國健康管理協會主辦的講座時表示，劃定新冠感染低、中、高風險人群，要以年齡、基礎疾病情況、疫苗接種情況三個標準衡量。當中年齡在80歲以上，基礎疾病穩定或不穩定，未全程接種新冠疫苗人群；年齡介乎65歲至80歲之間，基礎疾病不穩定，無論是否全程接種疫苗；以及年齡小玉65歲，基礎疾病不穩定，未全程接種疫苗人群均屬於高風險重點人群。

至於即將到來的「返鄉潮」或會對脆弱人群造成衝擊，張文宏提醒，脆弱人群應從症狀、氧飽和度、體溫、脈搏四個指標做好居家監測，發熱、咽痛、咳嗽等均屬於普通症狀，但是當脆弱易感人群出現呼吸困難、胸痛、意識模糊、持久高熱的高危症狀時，要及時就醫。

張文宏指，春節是團圓的節日，注意防護，才能開心過年。。（新華社）

對於內地開放的時間節點，張文宏稱，現在放開符合全球疫情大趨勢，放開後會出現感染高峰，但目前疫情正在或已經從全球大暴發向地方性流行轉變。張文宏以台灣的疫情數據舉例指，截至12月24日，台灣新冠肺炎患者累計8627651宗，輕症、無症狀患者佔99.55%、中重症患者佔0.45%、重症患者佔0.19%，從比例上來看，重症患者佔比較小，但依然造成醫療高峰的原因是人口基數較大，所以接下來醫務人員可能面臨較大壓力。

張文宏續指，「對易感人群來說，接下來的元旦、春節是一個坎兒，需要重點保護。建議返鄉人員減少聚集性活動，與未感染的老人聚集要注意防護，春節是團圓的節日，注意防護，才能開心過年。」