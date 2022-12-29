內地開關｜憂掀新疫情　一文看清多國針對大陸及香港旅客新限制

明年1月8日起，大陸入境免隔離，出境旅遊因此升溫，大陸的旅遊平台數據，政策發布1小時內國際機票預訂量暴增5倍。



不過，各國擔憂大陸疫情爆發，會受波及，紛紛祭出限制，日本就限定中港航班只能直飛日本東京成田、羽田和大阪關西、名古屋中部機場，取消直飛北海道和沖繩；韓國將中國大陸列入檢疫查驗重點國家，印度則要求中港旅客在入境時要出示核酸檢測。

上海虹橋火車站大廳人潮密密麻麻，這景象彷彿回到疫情前，在防疫解禁後，即將到來的跨年元旦和農曆春節假期，讓不少人提前踏上返鄉歸途。

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有旅客表示：「（回鄉）一個月吧，也有個三、兩年沒回去了，以前回去還得做核酸，現在沒事了。」憋了幾年沒回老家，可以預見大陸會先有一波「報復性返鄉潮」，以上海為例，12月31日發往各地的火車票就已經全數賣光。「難買，現在買不到，我到六安的。」

虹橋站站長張建霖指：「我們的客流每天都是一個小幅度攀升的一個狀態，我們整個上海直屬站，今天預計發送旅客是9萬8千（人次）。」

不僅大陸境內人員流動增加，明年1月8日大陸國門大開，取消入境隔離，激發海外旅遊暴增。大陸旅遊平台「去哪兒」數據顯示，在政策發布1小時內，國際機票預訂量增長5倍，出發時間集中在明年1月中旬到2月初。

有上海市民受訪時表示：「因為我以前也經常出去玩，也是個旅遊愛好者，已經快三年沒有出去了，就是聽到（放寬政策）挺驚喜的。」「不管是出於公（出差）還是出於私（旅遊），我覺得大家都會有一個出行的計畫。」

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出境遊重燃希望，不少旅行社召回員工開會，要趕快推出團遊行程，畢竟停擺了三年的業務，市場、航班都有變化。春秋旅遊歐非中東部總經理戚梅說：「航班的情況也還沒有完全恢復，還有那個境外的酒店、從業人員也都會發生一些變化，所以我們現在就是整合一些以前的資源，然後去更多地了解一下目前的市場的情況。」

旅行社蓄勢待發，香港對於大陸入境限制解除，普遍也持樂觀態度，認為如此一來兩地恢復通關應該不遠了。有香港居民便表示：「我很想回去，因為我媽媽幾個月前罹患癌症，所以在香港現在聽到通關（入境免隔離）後，真的很開心，真的很想回去（深圳）。」

大陸的復星醫藥也在此時公佈消息，表示大陸居民可以預約到香港接種BNT二價疫苗；由於大陸目前並未提供mRNA新冠疫苗接種服務，有人還在網上提供施打攻略。

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中港期待恢復交流，但國際上，對於陸客將大量出關，卻有顧慮。日本除了從12月30日起，要對來自中國大陸的所有旅客，在抵達日本時，進行快篩，而且還限制大陸和港澳航班，只能直飛東京成田、羽田機場、大阪關西和名古屋中部機場；香港的國泰航空，原本30號直飛北海道和沖繩機場的機位，突然全部取消。

旅行社常務董事袁振寧指：「不單我們公司或旅行團客人，自由行客人都很大件事。如我直飛北海道，轉飛東京、大阪或名古屋的話，大部分旅客不會接受，所以應該未來會以取消為主。」

韓國近日也將中國大陸列入「檢疫查驗重點國家」名單；印度衛生局上周宣布強制中國大陸、香港、日本、韓國及泰國旅客，在入境時出示核酸陰性證明；意大利米蘭馬爾彭薩機場，則要求自大陸入境旅客，得自費做核酸。各國陸續作出限制，提防受大陸大規模染疫波及。

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國家衛健委醫政司司長焦雅輝直言：「現在在經歷重症救治高峰的這些省份，重症床位的資源已經接近臨界值。」儘管大陸國家衛建委強調，將疫情降級為乙類乙管後，並非就是放任不管，但也坦言疫情嚴重地區現在連重症救治也出現緊繃；更有傳聞，在大量染疫狀況下，大陸可能已經有新變種病毒。

對此，中國疾控中心病毒所所長許文波回應：「（傳聞）說北方有Delta和Omicron這個共循環，或者說有重組，這是不實的謠言，因為在國內監測沒有發現Delta在循環。」大陸強調沒有新變種病毒，但龐大、迅速的染疫潮，已經掀起國際上擔憂新一波疫情再起。

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