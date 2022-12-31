胡錫進發文告別2022年：經歷困難的中國人皆是英雄

今日（31日）是2022年最後一日，《環球時報》前任總編輯胡錫進對此發文表示，今年注定對所有人來說都是難忘的，這一年全世界最大的事件無疑是俄烏衝突，然而對中國人而言，最多記憶的是新冠變種病毒株Omicron。他強調，所有經歷了困難的中國人都是英雄。



「一個虎年怎麼過成了『貓年』？我們有理由這樣感嘆、自嘲。」本月中確診新冠的胡錫進在文中寫道，自己病了年輕時代以來最重的一場，高燒加低燒持續了12天。而透過輿論場，他看到了防疫中各種層層加碼和「一刀切」，很是為國家就是擺脫不了這些表現背後的官僚主義痼疾而著急、難過。他特別提到今年中期，中國與外界形成了一道防疫屏障，11月開始舉行的世界盃，展現了外界與中國之間的懸殊差異。

不過胡指出，中國整年都在與Omicron交手，它們同時是探索，即能不能為保衛人民的生命健康繼續成功施行了兩年多的政策？他認為，12月情況顯示，中國之前有一段時間在是否放開的問題上糾結是有道理的。雖然從11月11日防控二十條出台到12月份放開，發生了海嘯級的感染潮，很多人感覺是一個「急轉彎」，但綜觀全局，中國力圖實現的恰是一條穩健路線。它在每一個節點的實際表現可能不同，但這個路線本身的堅決性是貫穿始終的。而國家之所以這樣做，是因為人民想過安穩日子，這種日子需要國家穩健路線的支持。

他又以冬奧會的成功舉辦舉例，指其搞了一個全球防疫中前所未有的「超級閉環泡泡」，整個過程居然沒有對北京市造成感染。夏天出現了乾旱和缺電，國家迅速調集各種資源，幫助缺電省份渡過難關，「這個國家就像是手裡總攥著戰略預備隊一樣，盡量緩衝各種突發危機造成的損害，它在這方面做得很努力」。

胡錫進認為中國成為了因烏克蘭危機受損最小的世界主要力量之一。（AP）

另一方面，胡提到俄烏衝突是一場空前的挑戰，中國輿論場上立刻形成了全力「站俄羅斯」或者全力「站烏克蘭」的兩種主張，但是中國政府的政策卻是中立。中外都有很多人斷言這樣的中立根本維持不了，但它卻成功維繫了中俄全面戰略關係，同時也成功避免了與西方的尖銳衝突，中國成為了因烏克蘭危機受損最小的世界主要力量之一。

之後，胡回說疫情，指防疫三年後，中國最終總要打破病毒的困鎖，今年11月到12月，當局下決心邁出了這一步，比人們預想的更具挑戰，也更加痛苦，然而中國畢竟躲過了新冠病毒最猙獰的時候，在它已經相對大為減弱時實施了戰略突圍。他進一步稱，2022年最後證明了，對付新冠疫情必須經歷「人民戰爭」階段，每個人都是這場戰爭中的一員，每個人都是英雄，「我們形成了各自不同的記憶，但是因為我們大家的勇敢和配合，這個國家和民族總體上走了一條代價最小的道路」。

在文章最後，胡指出，2022年給全世界提了諸多難題，整個歐洲尤其處在繼續的徬徨中。而中國對付的是新冠病毒的殘餘。「也許把這個大背景看清楚了，我們會更了解這一年我們做了什麼，因為這一年的努力，我們在迎來怎樣的、很可能更加清朗的2023年。」