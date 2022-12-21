官方昨通報零死亡　胡錫進引北京朋友：有老人過世，直接進火化間

國家衛健委通報20日新增本土病例3,049例，但無新增死亡病例。《環球時報 》前總編輯胡錫進20日晚間發文表示，他的朋友告訴他，包括他朋友的大伯在內，近期不少老人過世，從ICU直接送去火化，未進太平間，「中間常態下的所有程序因疫情全部免去」。



胡錫進文中指出，他一位朋友的大伯92歲，有嚴重基礎病，發燒後送進一家大醫院，ICU外面的大廳都是輸液（吊點滴）的病人。大伯在大廳裡輸液數小時後身亡，周圍也有其他輸液的老人死亡。

文中指出，經過複雜聯絡，大伯遺體未進太平間，從ICU直送火化點，中間常態下所有程序因疫情全部免去。胡錫進指出，他的朋友接觸的圈子裡有不少老科學家、老幹部，朋友說，大伯去世不是唯一的噩耗。

北京市一家超市門口，市民和配送員等候購買商品。（視覺中國）

胡錫進指出，自己新冠肺炎仍呈陽性且還是咳嗽，但透過電話，聽到各種不同的光景。他給自己三個從小一起長大的(髮小)打電話。

他指出，他的髮小有科研人員也有工人。第一個髮小說，父母一個91歲，一個90歲，兩人都發燒了，「但沒有測，不知道陽沒陽，不過應該是陽了，但父母沒感覺那麼嚴重」。

第二個髮小的母親快90歲了，自己和老婆和母親也都得了，但是無症狀。老婆和母親也陽了，但都發熱的時間很短，無大礙。第三位髮小也正在發燒，但燒得不高。她說全家都燒過了，孫子發燒的時間最短，她的時間最長，中間退燒了又反覆了。

胡錫進也感染新冠，並未轉陰。（視覺中國）

胡錫進詢問這三位髮小，他們住的社區裡有沒有人死亡，三人都說沒有聽說。但是有一位髮小向胡錫近表示，自己聽說有個患老年痴呆的老太太死了，但老太太是誰不清楚。胡錫進表示，自己從朋友口中，理出大約10名80歲以上老人的情況，都還安好。

胡錫進表示，他通過電話聽到北京不同地方的眾生相。他強調，北京現在什麼情況，很難用一句話概括，「或者說沒有一個故事和場景可以代表這座城市目前正在經歷的防疫大變遷。」

他最後感性表示，這座城市裡現在的確有苦難，有悲傷，但也有很多樂觀、期待和希望。每個人的境遇不太一樣，想法不太一樣，「也許我們應該做的是彼此包容，相互理解，為正在發熱的人給予鼓勵，對失去親人的人家表達哀悼、同情，對已經擺脫症狀開始新生活的人們給予支援、讚賞。我們終將共同擺脫病毒的束縛，重新擁抱我們曾經熟悉的一切。」

北京兩周增7死 國家衛健委解釋如何判定「新冠死亡」

國家衛健委今通報20日新增本土3049例，其中廣東1171例，北京544例，上海108例等。無新增死亡病例。

國家衛健委指出，由於新冠病毒導致的肺炎，呼吸衰竭導致的死亡，歸類為新冠病毒感染導致的死亡，至於其他疾病、基礎病，譬如心腦血管疾病、心梗等導致的死亡，則不會歸類為新冠導致的死亡。