內蒙古鄂爾多斯數據：新冠感染率60.22%，患者僅1.75%沒有症狀

鄂爾多斯市疾病預防控制中心12月30日發佈新冠病毒感染問卷抽樣調查分析，結果顯示，截至12月30日，參與本次問卷抽樣調查的居民27502人，新冠病毒感染率為60.22%，其中，感染新冠病毒的居民總計有16562人，僅有1.75%的人沒有任何症狀。



鄂爾多斯市疾控中心表示，鄂爾多斯市新冠病毒感染處於高位流行階段。調查也顯示，有高達85.41%患者自行服藥治療 ，12.81%患者沒有就診也沒有服藥，只有0.81% 患者在醫院門診就診。



鄂爾多斯市疾控中心在微信公眾號指出，問卷調查顯示，陽性已經轉陰以及正處在感染期的居民有12820人，佔調查總人數的46.61%；已有症狀但未做抗原（核酸）的居民有3742人，佔調查總人數的13.61%。

參與本次問卷抽樣調查的居民27502人，新冠病毒感染率為60.22%。（鄂爾多斯市疾控中心）

文中指出，確認自己感染新冠病毒的16562人中，有78.89%的人出現了發熱的症狀，68.93%的人出現了頭疼的症狀，64.88%的人出現了咳嗽、咳痰的症狀，61.98%的人肌肉痠痛，61.23%的人喉嚨疼痛。

有57.52%的人疲勞乏力，53.74%的人畏寒畏冷，51.84%的人鼻塞流涕，41.18%的人關節疼痛，36.05%的人食慾減退，25.23%的人味覺、嗅覺減退或喪失，12.88%的人腹痛腹瀉，10.6%的人嘔吐，10%的人整體症狀較輕，8.64%的人存在呼吸困難的症狀，3.53%的人出現皮疹或皮癢症狀，僅有1.75%的人沒有任何症狀。

對於患者的就醫情況，調查顯示已感染新冠病毒的16562人中，有高達85.41%患者自行服藥治療 ，12.81%患者沒有就診也沒有服藥，只有0.81% 患者在醫院門診就診， 0.19% 患者在醫院住院治療， 0.78% 患者通過網路問診 。

患者僅1.75%無症狀。（鄂爾多斯市疾控中心）

此外，感染者中， 75.28% 的患者服用了西藥，44.75% 的患者服用了中成藥，另有10.61%患者服用了中藥湯劑， 僅 2.48% 的患者服用了其他藥物進行治療。

感染者中， 75.28% 的患者服用了西藥。（鄂爾多斯市疾控中心）

鄂爾多斯曾因防疫通告獲讚 公布數據網民讚「真實」

今年11月4日晚6時左右，內蒙古自治區呼和浩特市一女士跳樓，根據網傳錄音，該女士的女兒在業主群裡哭求，讓物業將已焊上的鐵皮門打開。但物業遲10多分鐘後才開門，救護車則30多分鐘才到，該女士已身亡。事件引發對於過度防疫的批評，內蒙古鄂爾多斯市隨後發布的一則通告引發廣泛關注。

呼和浩特封控中年女墮樓亡 女兒想求救門被焊死 錄音曝光引公憤

通告指出，針對近期國內個別地區在防疫過程中暴露出的問題，鄂爾多斯市政法系統將汲取教訓，始終堅持在鄂爾多斯無論任何時刻，「我們都堅持生命至上，救人為先」。

呼和浩特封控小區內，有中年女子墮樓身亡，民警和救護車到達時墮樓女子已經身亡，圖可以看到小區門外也個鐵皮門。(微博)

通知提到，如你遭遇危及人身安全的情況，特別是危及生命安全的緊急情況時，根據《中華人民共和國刑法》第二十一條、《民法典》第一百八十二條等相關法律之規定，你有權採取措施自救或及時緊急避險，但請謹記：「在自救和避險時，不要損害他人生命！」

通告更指，「事後，我們會安排相關部門對事情過程進行回溯和研判，並提供必要的法律援助，依法依規處置！」

在當時防疫至上，因為過度防疫而發生多起延誤就醫事項時，鄂爾多斯的通告獲得網民讚許。此次鄂爾多斯數據公布的數據亦讓許多網民稱讚，認為數據符合真實情況。