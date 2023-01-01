疫情｜重症高峰襲多地　北京有醫院急症搶救病床使用率達2166％

內地多地迎來新冠重症高峰，內媒《第一財經》報道指，北京、吉林、安徽、武漢、廣州等多地的病毒性肺炎患者增多，當中不少患者為有基礎性疾病的高齡老人，醫院的重症床位也越來越緊缺。



《第一財經》12月31日報道指， 北京急救中心「急診接診人次搶救床位留觀床位使用率情況」最新數據顯示，12月27日， 當地134家醫院中有64家報告「急症擁擠程度高」。其中，北京大學人民醫院當日急症接診人次達到1030，急症搶救病床使用率為2166.67％，為當天之最。

北京航天中心醫院呼吸與危重症醫學科主任陳濟超表示，該院的重症床位達到130張，以呼吸科為例，在12月初床位擴增之後，目前的床位使用率已超過100％。

報道指，北京一名87歲老婦的家屬在社交軟件上求助，指老婦本身有慢阻肺和高血壓，前一週感染後一直居家，28日站立困難、反應遲緩，被趕緊送到醫院，但醫院告知未能提供床位。

此外，安徽某三級綜合醫院綜合深切治療部主任表示，醫院總體深切治療部床位數已擴充至100張，目前全部用於收治新冠病人。

專家：疫情波及人群比預料多

德國華裔病毒學家、埃森大學醫學院病毒研究所教授陸蒙吉表示，目前內地醫院重症人數增多可能因為多重因素疊加所致。這些因素包括各地感染進展和波及人群比預料的更多，基數增大；感染者沒有第一時間就診，錯失救治最佳時機；進入老年人感染的高峰期後，老年人基礎性疾病多，一些老人疫苗接種時間過早或沒有完成加強免疫，危重症病患呈現快速增長。

陸蒙吉又認為，重症人數增多的因素還包括醫療資源缺口尚未得到明顯改善，門急診和入院治療的新冠患者的醫療需求也難以滿足，進而致使一些普通型轉為重症或危重症，重症患者的救治週期也被拉長。